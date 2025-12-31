Такого не было с 2017 года: мировые цены на сахар таят на глазах

Отмечается, что на рынке наблюдается переизбыток продукции.

Цены на сахар-сырец демонстрируют самое большое годовое падение за последние восемь лет. Мировой рынок столкнулся с избытком предложения.

Издание Bloomberg пишет, что в целом цены на сахар упали примерно на 22% за год – самое значительное падением с 2017 года.

Ожидается, что высокий уровень производства в Бразилии (крупнейшем экспортере), а также восстановление производства в Индии (ключевом производителе) приведут к тому, что предложение значительно превысит сдержанный спрос.

В то же время растущая неопределенность в отношении объемов производства в Таиланде угрожает сократить излишки. Производство отстает от уровня прошлого года из-за задержки с переработкой сахарного тростника, что побудило ведущего аналитика Covrig Клаудиу Коврига снизить оценку урожая страны на 400 000–450 000 тонн.

"Производство сахара в Таиланде продолжает удивлять своим снижением. Не все заводы работают, а некоторые районы по-прежнему страдают от напряженности на границе с Камбоджей и нехватки рабочей силы", - сказал Ковриг.

По его мнению, глобальный профицит составит 3,6 млн тонн, что меньше в сравнении с предыдущим прогнозом в 4,1 млн тонн.

Сахар в Украине - последние новости

В июне 2025 года цены на сахар пошли вверх. Тогда средняя цена на этот популярный продукт по состоянию на 19 июня составили 34,02 гривни за килограмм.

При этом газета Financial Times в сентябре писала, что цены на сахар в Европе упали до самого низкого уровня за последние три года из-за избытка запасов, вызванного увеличением экспорта из Украины, ростом производства сахарной свеклы и снижением потребления сахара.

