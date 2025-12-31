Умеров провел разговор с западными партнерами: стало известно, что обсудили

Умеров детализировал, что отдельно готовится масштабная встреча с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров рассказал президенту Владимиру Зеленскому о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами.

Он сообщил, что с американской стороны в разговоре приняли участие госсекретарь Марко Рубио, спецпредставители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. С европейской - советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции - Джонатаном Пауэллом, Гюнтером Сауттером и Эмманюэлем Бонном.

"Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе", - сообщил он.

Видео дня

Также Умеров детализировал, что отдельно готовится встреча с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности.

"Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн", - отметил секретарь СНБО.

Он анонсировал, что в новом году власти продолжат работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат.

Примечательно, что Умеров не сообщил конкретные темы этого разговора.

В свою очередь Виткофф назвал разговор продуктивным. По его словам, он был сосредоточен на том, как "продвинуть обсуждение в практическом ключе ради мирного процесса президента США".

Спецпредставитель США детализировал, что участники разговора обсуждали усиление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов окончания войны.

"Также мы уделили время пакету процветания для Украины - как продолжить определять, уточнять и развивать эти концепции, чтобы Украина была успешной, устойчивой и действительно процветала, когда война закончится", - написал Уиткофф.

Таким образом, из сообщений американского спецпредставителя и секретаря СНБО следует, что никакие другие темы - в частности, российские утверждения об атаке украинских дронов на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Валдае, не обсуждались.

Переговоры об окончании войны в Украине

Ранее сообщалось, что во время мирных усилий Трампа потери России в Украине выросли быстрее, чем когда-либо. Настоящее количество погибших российских солдат гораздо выше, чем считается.

А руководитель волонтерского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отмечал, что Москва хочет переговоров, потому что понимает, если они не начнутся, то россияне зайдут в необратимые процессы и могут проиграть войну.

Вас также могут заинтересовать новости: