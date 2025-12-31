Каким будет курс доллара и евро в первую неделю 2026 года: прогноз банкира до 11 января

В ближайшие недели ожидается относительно спокойная ситуация на валютном рынке.

Начало января 2026 года для валютного рынка Украины пройдет в привычной для военного времени логике - между потенциальными рисками и механизмами их сдерживания. До завершения первой декады месяца ситуация на рынке будет формироваться под влиянием нескольких факторов.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что среди внешних факторов, прежде всего, стоит обратить внимание на общее состояние экономики - любые осложнения в энергетическом секторе автоматически сказываются на темпах деловой активности и уровне потребительских цен.

"В сложных условиях войны инфляционное давление, в частности на продовольственные товары и услуги, усиливается, что влияет и на валютные ожидания населения и бизнеса. Также стоит внимания и то, что в конце года обычно растут бюджетные расходы, а полученные средства граждане очень часто направляют на валютный рынок", - рассказал банкир.

Видео дня

При этом он напомнил о факторе войны - любые сигналы о возможном завершении активной фазы боевых действий или даже их временного ослабления способны существенно влиять на настроения на валютном рынке и долгосрочные ожидания.

В то же время Лесовой указал, что влияние негативных факторов будет уравновешиваться действиями НБУ - режим "управляемой гибкости" позволяет быстро реагировать на дисбалансы, не допуская резких курсовых скачков и паники.

"Благодаря этому межбанковский и наличный сегменты рынка остаются синхронными, а разница между курсами покупки и продажи минимальна. Курсовые колебания происходят медленно и прогнозируемо, что снижает общий уровень напряжения", - пояснил банкир.

Что касается европейской валюты, то он отметил, что курс евро в Украине будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соотношения в паре гривня/доллар. По прогнозам, в ближайшее время соотношение доллара к евро будет находиться в пределах 1,16-1,185, без резких и непредсказуемых изменений.

"В итоге можно говорить, что в ближайшие недели ожидается относительно спокойная ситуация с курсами, которые будут оставаться в пределах контролируемых и понятных коридоров", - заявил банкир.

Основные показатели валютного рынка с 5 по 11 января, по прогнозу эксперта, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42,2-42,7 грн/долл. и 48,5-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48,5-49,75/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Работает в банковском секторе с 1997 года.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что курс доллара в Украине в январе 2026 года не удивит резкими изменениями. Национальный банк и в дальнейшем будет контролировать ситуацию на валютном рынке, хотя в начале месяца американская валюта может несколько подорожать.

Вас также могут заинтересовать новости: