Россия атаковала энергетику Одессы за несколько минут до Нового года: что известно

На одном из объектов возник пожар.

Оккупационная армия РФ атаковала беспилотниками Одессу за несколько минут до Нового года, из-за попадания фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Как передает корреспондент УНИАН, очередная воздушная тревога была объявлена около 22.30, после чего мониторинговые каналы сообщили, что российские "Шахеды" движутся в сторону Одесской области со стороны Черного моря. Примерно через час в Одессе начались взрывы.

Впоследствии начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что враг вновь атаковал энергетические объекты региона.

Видео дня

"За несколько минут до Нового года - российские террористы вновь дерзко атаковали беспилотниками крайне важную и необходимую для гражданского населения Одесской области энергетическую инфраструктуру. На одном из объектов возник пожар", - заявил чиновник.

По его словам, в результате атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города Одессы. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий.

Атаки РФ на Одессу: последние новости

Напомним, в ночь на 31 декабря российская армия атаковала Одессу ударными дронами, в результате чего повреждены жилые многоэтажки. Ранения получили 6 гражданских, в том числе трое детей. Из-за удара в Одессе произошли повреждения инфраструктуры и жилых домов. В частности, в двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки, в одной из них возникло возгорание квартир со 2 по 6-й этаж, частично разрушен фасад на 5 и 6-м этажах. Среди пострадавших 42-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7-месячный младенец, 14-летний парень и 8-летняя девочка.

Вас также могут заинтересовать новости: