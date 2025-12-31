'Ждали 5 лет': семья известного ведущего в канун Нового года исполнила давнюю мечту

Своей радостью супруги поделились с подписчиками

Семья известного украинского ведущего Григория Решетника в канун Нового 2026 года переехала в свой собственный дом. Об этом в Instagram сообщила его супруга, блогерша Кристина Решетник, опубликовав видео, снятое в новых апартаментах.

"Наконец-то наша мечта сбылась - мы дома. Мы ждали этого момента долгих 5 лет и за день до Нового года таки окончательно переехали в свой дом. Хотим поделиться этой радостью с вами", - отметила инфлюенсерша.

На обнародованном ролике все семейство покрасовалось на фоне украшенной новогодней елки.

"Наша настоящая зеленая красавица", - добавила Решетник.

Напомним, недавно Григорий Решетник поучаствовал в предновогоднем благотворительном выпуске шоу "Танцы со звездами". Его напарницей на паркете стала танцовщица Юлия Сахневич.

Как известно, Решетник является ведущим романтического реалити-шоу "Холостяк". 26 декабря состоялся финал 14-го сезона проекта, главным героем которого был Тарас Цымбалюк, а победительницей стала модель из Хмельницкого Надин Головчук.

