Она поблагодарила диктатора за то, что тот начинает войны.

Президент РФ Путин наградил пропагандистку Маргариту Симоньян орденом за так называемые "многочисленные заслуги перед родиной". Благодаря диктатора за награду, она цинично похвалила его кровожадность.

Главный редактор пропагандистского телеканала RT вышла получать орден с улыбкой, она что-то шепнула Путину на ухо и подошла к микрофону, чтобы "спеть дифирамбы" публично. Видео с выступлением Симоньян быстро "разлетелось" по сети.

"Каждый день, видя, что происходит в Донецке, невозможно не волноваться и не переживать. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей. Что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете", - цинично заявила пропагандистка.

Видео дня

На церемонии Путин выдал "медальку" не только Симоньян. Он выдал так называемые ордена главарям непризнанных "ЛНР" и "ДНР" Леониду Пасечнику и Денису Пушилин. Их диктатор решил похвалить "за заслуги перед отечеством". Также без награды не остались гауляйтеры, которые считают себя главами оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей - Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Скандальные заявления Симоньян

Напомним, в ноябре пропагандистка вновь заговорила о "денацификации" и помечтала о том, что когда-то она и другие россияне будут гулять по украинской столице, хором петь песни и читать Гоголя. На это жестко ответил Секретарь СНБО Алексей Данилов:

"Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать с свернутыми шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли. А башкирские, рязанские, якутские и другие вдовы будут заливаться горючими слезами над похоронками своих мужей и сыновей, которым в 20 лет могилы роют".

Вскоре пропагандистка Симоньян заныла, что Гаага ждет даже российских дворников. Она убеждена, что россиянам нужно бояться проиграть войну против Украины. А в декабре Симоньян заявила, что Россия уже "взяла Киев", а за Крым будет "третья мировая война".

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