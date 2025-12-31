CNN составил топ-5 предсказаний на 2025 год, которые сбылись

В конце XX века тысячу людей спросили, каким они видят 2025 год.

В 1998 году, когда Украина переживала экономическое потрясение из-за дефолта в соседней России, фильм "Титаник" собирал пачку "Оскаров", а Билл Клинтон был в полушаге от импичмента, американские социологи провели опрос среди населения, в котором спросили людей о прогнозах на далекий для того времени 2025 год. Американский вещатель CNN вспомнил тот опрос и заглянул в его результаты, чтобы сравнить прогнозы 27-летней давности с нашим настоящим.

Тогда участникам опроса предложили ряд вариантов того, что может произойти до 2025 года, и спросили, верят ли они в то, что эти варианты возможны. Некоторые прогнозы, с которыми согласились большинство опрошенных, оправдались.

Так, респонденты в подавляющем большинстве правильно предсказали, что к 2025 году:

в США впервые появится чернокожий президент; однополые браки станут легальными и распространенными; появится новая смертельная болезнь (пандемия COVID-19 точно вписывается в этот прогноз); космические путешествия так и не станут доступными для обычных людей; человечество так и не выйдет на контакт с внеземными цивилизациями.

Однако многие оптимистические прогнозы, с которыми согласились американцы, так и не оправдались. Около двух третей опрошенных ожидали избрания женщины-президента, более половины верили в победу над раком, а 61% считали, что люди регулярно будут доживать до 100 лет. Этого не произошло.

Опрос также отразил пессимизм относительно будущего: 8 из 10 предполагали уменьшение личной приватности, 57% - меньше личной свободы, 71% считали, что воспитывать детей станет сложнее. Большинство ожидало улучшения качества жизни для богатых (70%), но ухудшения для бедных, а относительно среднего класса мнения разделились. Американцы прогнозировали более высокие уровни преступности, худшую экологию и более низкие моральные стандарты.

Интересно, что общее настроение в США стало еще более пессимистичным: осенью 1998 года 60% американцев были довольны положением дел в стране, а сейчас этот показатель составляет лишь 24%.

Прогнозы на 2026 год

Как писал УНИАН, Баба Ванга якобы предсказала, что 2026 год будет крайне турбулентным и принесет резкие геополитические сдвиги, вплоть до начала Третьей мировой войны. Кроме того, год якобы станет переломным в развитии искусственного интеллекта, что радикально изменит экономику и приведет к смене власти в России.

Также мы приводили антипрогноз американского астрофизика Адама Франка, который утверждает, что ряд популярных научно-технологических прогнозов на 2026 год не сбудется.

