Единственная австралийская землеройка объявлена ​ вымершей: ее не наблюдали уже 40 лет

В обновлении классификации ученых за 2025 год она вместе с 5 другими видами была отнесена к категории "вымершие".

Международный союз охраны природы (МСОП) объявил, что землеройка острова Рождества переведена в категорию "вымершие". Когда-то широко распространенная на острове Рождества, она не появлялась на глаза уже 40 лет.

Как пишет Iflscience, Остров Рождества в Австралии является домом для нескольких уникальных видов, не встречающихся больше нигде на Земле. Среди них - крабы острова Рождества и олуша Эббота. Однако по состоянию на октябрь 2025 года официально численность землеройки сократилась на одну особь.

Считается, что землеройка острова Рождества является как минимум третьим видом млекопитающих, вымершим на острове в результате завоза человеком инвазивных черных крыс около 100 лет назад.

Видео дня

Отмечается, что завоз азиатской волчьей змеи в 1980-х годах, возможно, усилил давление и, как считается, стал причиной исчезновения землеройки и нескольких рептилий.

Исчезновение землеройки острова Рождества усугубляет тревожную тенденцию в Австралии, где с 1788 года вымерло 39 видов, что составляет около 10% всех видов наземных млекопитающих.

"Трудно сказать, когда вид действительно исчез, особенно когда речь идет о маленьких, неуловимых существах", - написало издание.

Профессор биологии охраны природы в Университете им. Чарльза Дарвина Джон Войнарски выразил надежду, что землеройка с острова Рождества не вымерла, поскольку она уже опровергла предыдущие прогнозы о своей гибели.

"Возможно, где-то небольшая скрытная семья землероек цепляется за жизнь", - допустил ученый.

Издание отметило, что в обновленном Красном списке МСОП еще 5 видов были переведены в категорию "вымершие", включая тонкоклювого кроншнепа, перелетную прибрежную птицу, последний раз зарегистрированную в Марокко в 1995 году.

Другие новости о вымирании животных

Недавно сообщалось, что кролик, исчезнувший для науки на 120 лет, вернулся. Ученые отметили, что не могли поверить своим глазам, когда это животное попало в фотоловушку, которую устанавливали для наблюдения за ягуарами.

Вас также могут заинтересовать новости: