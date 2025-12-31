Еще две страны помогут покупать оружие для Украины: дали деньги на ракеты для Patriot

Всего к программе закупки оружия для Украины присоединились уже 24 страны.

Румыния и Хорватия присоединились к программе PURL и объявили о первых взносах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

"Спасибо Румынии и Хорватии за присоединение к PURL и объявление первых взносов в программу. Это важная инициатива, которая позволяет покупать американское оружие и усиливать нашу защиту. В частности, это ракеты для "Петриотов" и другие необходимые нам средства", - написал Зеленский.

Он добавил, что с момента начала программы в августе, к ней уже присоединились 24 страны: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Польша, Австралия, Греция, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Хорватия.

Видео дня

"Общая сумма взносов составила $4,3 млрд, из них только за декабрь - почти $1,5 млрд. Благодаря этому удалось сформировать уже восемь пакетов помощи и сейчас идет наполнение еще двух. Спасибо каждому, кто помогал Украине в этом году и будет поддерживать в 2026. Приближаем мир и гарантированную безопасность для Украины и всей Европы", - добавил Зеленский.

Программа PURL: что известно

В ноябре генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина ежемесячно получает вооружение около 1 млрд долларов по программе PURL. Он тогда отметил, что Европа будет продолжать поставлять оборудование из собственных запасов. Впрочем, после более 3 лет войны эти запасы начали исчерпываться.

В Румынии накануне сообщили о присоединении для программы PURL с взносом в размере 50 млн евро. Как отметила министр иностранных дел страны Оана Цою, этот вклад "будет способствовать достижению прочного мира в Украине путем укрепления ее потенциала".

Вас также могут заинтересовать новости: