Несмотря на заявленные характеристики, ни одна подводная лодка класса "Амур" так и не была построена или передана заказчику.

Российская дизель-электрическая подводная лодка нового поколения класса "Амур", которую Москва позиционирует как малозаметную экспортную платформу, по состоянию на конец 2025 года не имеет ни одного подтвержденного заказчика и остается на уровне концепции. Об этом свидетельствуют данные из открытых оборонных обзоров и отраслевых отчетов, пишет 19FortyFive.

В начале 2025 года появлялись сообщения, что Марокко рассматривает российское предложение "Амур-1650" наряду с европейскими подводными лодками, стремясь приобрести свои первые субмарины. Впрочем, никаких контрактов заключено не было, а ни один корпус подводной лодки так и не заложен.

Что такое "Амур"

Класс "Амур" - это семейство экспортных дизель-электрических подводных лодок, созданных на базе проблемного российского проекта "Лада" (проект 677). Основными вариантами являются:

"Амур-950" - компактная прибрежная подводная лодка с водоизмещением до 1 065 тонн, которая, по замыслу, может иметь до 10 вертикальных пусковых установок для крылатых ракет;

"Амур-1650" - более крупная версия водоизмещением около 1 765 тонн и длиной почти 67 метров, с шестью 533-мм торпедными аппаратами и возможностью применения торпед, мин и ракет.

Обе версии позиционируются как малошумные "стелс"-платформы с высоким уровнем автоматизации и возможностью установки воздушно-независимой энергетической установки (AIP) для увеличения автономности подводного хода.

Главная проблема - не характеристики, а доверие

Несмотря на заявленные возможности, программа "Амур" напрямую зависит от базового проекта "Лада", который годами страдает от технических проблем и задержек даже для нужд ВМФ России. Это лишило экспортный вариант подтвержденной производственной и эксплуатационной базы.

В отличие от проверенных подводных лодок класса "Кило", которые активно эксплуатируются в разных странах, "Амур" так и не продемонстрировал серийного производства или боевой готовности.

Конкуренция и санкции

На мировом рынке обычных подводных лодок Россия сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны европейских платформ - в частности французского класса Scorpene и немецких Type 214/218, которые уже имеют контракты в Азии, Африке и Южной Америке.

Дополнительным фактором являются санкции против России, которые ограничивают доступ к финансированию, компонентам и технологиям, затрудняя реализацию сложных судостроительных программ и соблюдение сроков поставок.

Аналитики отмечают, что без демонстрации серийного производства, надежных подсистем и реальных поставок подводная лодка класса "Амур" будет оставаться скорее символом экспортных амбиций Москвы, чем конкурентоспособной боевой платформой.

"Подытоживаем одним словом: неудача", - резюмирует издание.

