Более 10 тысяч: в Украине раскрыли детали о российских военнопленных

Проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить" впервые публикует комплексную статистику по более 10 тыс. российских военнослужащих, попавших в плен за время полномасштабного вторжения.

В Коордштабе сообщают, что в среднем в плен еженедельно сдаются от 60 до 90 военнослужащих ВС РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю. С июня 2023 года российские солдаты попадают в плен чаще, чем украинские в российский.

Больше всего пленных было взято в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области.

В 2025 году резко возросло количество иностранных наемников в плену. Еженедельно 2-3 пленных оказываются завербованными гражданами третьих стран. В целом почти 7% всех российских военнопленных в Украине - это иностранцы из 40 стран мира.

Также в Коордштабе нарисовали типичный социальный портрет пленного россиянина: это рядовой, ранее судимый контрактник.

"Типичный российский военнопленный это: 83% - рядовой состав; 13% - сержанты; почти 3% - офицеры; возраст - от 18 до 65 лет; около 76% - контрактники (включая завербованных в тюрьмах и ЧВК); 19% - мобилизованные; почти 5% - срочники", - утверждают в Координационном штабе.

О принуждении или обмане заявили 24% пленных. 40% имеют судимости, чаще всего - за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства.

Только 7% имеют высшее образование, тогда как 30% не закончили даже школу. До войны 38% были безработными. Почти половина имеет детей, в том числе 8% - трех и более.

Сотни человек попали в плен с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.

Также в сообщении сказано, что в рамках обменов на украинских Защитников в Россию вернули чуть более 6 000 военнопленных, более половины из них - в 2025 году.

Известно по меньшей мере о 237 бывших российских пленных, которые после обмена погибли или пропали без вести, будучи повторно отправленными на фронт. Четверо российских солдат сейчас находятся в плену уже второй раз.

При этом российская сторона интересуется своими гражданами выборочно: забирают преимущественно этнических русских, здоровых и таких, кто недолго в плену. "Россия в первую очередь забирает из плена этнических русских без тяжелых ранений и с коротким сроком пребывания в плену. Иностранных наемников РФ для обмена не запрашивает. Тысячи военнопленных армии РФ, в том числе раненые, больные и срочники, до сих пор остаются в Украине. Россия уже четвертый год отказывается от обмена по принципу "всех на всех", - подытожили в Коордштабе.

Как сообщалось ранее, россияне после плена сталкиваются с пренебрежением со стороны соотечественников и давлением и преследованием со стороны правоохранителей. Также их повторно отправляют на фронт.

В начале этого года один из российских оккупантов был освобожден из украинского плена. Когда солдат позвонил семье, чтобы сообщить, что он жив и уже находится на территории РФ, то сказал, что должен успеть вернуться на день рождения своего сына, однако этого не произошло. Как рассказывает The Wall Street Journal, его несколько недель допрашивали российские спецслужбы, а затем отправили обратно на фронт.

Военнопленные и их семьи говорят, что радость от возвращения домой длится недолго. Те, кто решил сдаться, сталкиваются с возвращением, которое полно подозрений и стыда. Заработная плата и единовременные премии были главной причиной, почему так много россиян пошли на войну, однако их могут лишить, как только оккупанты попадают в плен.

Когда российские военные возвращаются домой, их доставляют автобусами из Беларуси, где и происходит большинство обменов. Кроме периодических телефонных звонков, они изолированы от своих семей в течение месяца, пока их допрашивают Федеральная служба безопасности (ФСБ), военная прокуратура и Следственный комитет России.

Солдатам, которые вернулись из лагеря для военнопленных, больше не доверяют, их унижают и разоблачают командиры их подразделений в России. По словам родственника, для таких россиян лучше было бы остаться и жить в Украине, чем вернуться.

