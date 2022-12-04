В понимании пропагандистки, Киев уже был захвачен.

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян заявила, что Россия уже "взяла Киев", а за Крым будет "третья мировая война".

Порцией новых несуразиц она поделилась в эфире одной из пропагандистских программ. В частности, Симоньян заявила, что Россия якобы уже не будет бомбить Киев, потому что там "наши святыни", но Берлину и Лондону пригрозила ядерными ударами.

В мечтах Симоньян, оккупанты весной этого года "взяли Киев". При этом она убеждена, что Гостомель - это и есть Киев, потому что туда захватчики добрались. Ядерный удар по столице Украины она исключает.

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"Это совершенно невозможно, по нескольким причинам. Причина вторая: это ничего не решит, потому что Киев мы победили еще в первую неделю. Мы его (напомню, просто в Гостомеле уже были, везде), мы его взяли фактически. Я знаю военных, которые были там, и которые были в ужасе от того, что им приказали оттуда уходить. Мы боремся не с Киевом, а с Западом. Так с какой стати нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом не воюем. Никакой Киев мы бомбить не будем никогда, потому что есть причина первая - там наши святыни", - заявила Симоньян.

При этом пропагандистка заявила, что в Вашингтоне, Берлине и Лондоне "наших святынь" нет, поэтому надо бить по ним.

Однако пропагандистка заявила, что Россия не отдаст Украине Крым. По ее логике, начнется "третья мировая" за полуостров.

Война в Украине и российская пропаганда

Российская пропаганда начала активнее зомбировать россиян с начала полномасштабного вторжением РФ в Украину. В течение первых месяцев полномасштабной войны российская пропаганда объясняла вторжение в Украину терминами "демилитаризация" и "денацификация". Однако последний не прижился, поскольку русские его не понимали.

Ложь пропагандистов курирует Кремль. Недавно российским пропагандистам выдали новые методички с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных. ВСУ рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями", а мобилизованных запрещено называть "мобиками".

Российские пропагандисты привлекли к зомбированию своего населения "тяжелую артиллерию": экстрасенсов, тарологов и конспирологов. "Эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

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