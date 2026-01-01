1 января по Земле ударит 6-балльная магнитная буря (график)

В первые дни 2026 года ожидаются магнитные бури уровня G1 и G2.

Новый 2026 год начинается с магнитной бури. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ожидается усиление геомагнитных условий из-за высокоскоростных потоков от корональной дыры в сочетании с возможным появлением выбросов корональной массы.

Как сообщается, 1 января ожидается магнитная буря уровня G1 и есть вероятность кратковременного ее усиления до G2.

В течение 2 января магнитная буря будет ослабевать и геомагнитная обстановка будет от спокойной до уровня G1.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек и выбросов плазмы на Солнце. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он взаимодействует с магнитосферой, вызывая колебания различной силы.

Такие явления могут влиять на работу спутников, навигационных систем и радиосвязи. Некоторые люди в периоды магнитных бурь отмечают ухудшение самочувствия, головные боли или повышенную усталость.

Хотя магнитные бури - естественный процесс, ученые постоянно наблюдают за солнечной активностью, чтобы заранее прогнозировать их и снижать возможные риски для технологий и здоровья.

