Природные катастрофы в 2025 году нанесли ущерб на 120 миллиардов долларов, - Daily Mail

Ученые считают, что климатические катастрофы стали случаться чаще из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

Согласно докладу Christian Aid, только 10 самых дорогих климатических катастроф стоили миру более 120 миллиардов долларов в 2025 году, сообщает Daily Mail.

Издание подчеркивает, что жара, лесные пожары, засухи и штормы вызывают хаос во всем мире. Каждая из этих катастроф стала значительно более вероятной и разрушительной из-за последствий климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

Ученые отметили, что эти расчеты отражают только застрахованные убытки, а реальная стоимость катастроф, которые возникли из-за климатических изменений, вероятно, была еще выше.

В публикации говорится, что в 2025 году больше всего пострадала Америка, когда в январе пожары в Палисейдс и Итоне охватили Лос-Анджелес. Этот разрушительный пожар нанес ущерб на сумму более 60 миллиардов долларов, а также унес жизни 40 человек.

Еще более серьезными были последствия циклонов в Юго-Восточной Азии. Они нанесли ущерб на сумму 25 миллиардов долларов. Приводятся данные, что погибло более 1750 человек в Таиланде, Индонезии, Шри-Ланке, Вьетнаме и Малайзии.

Исследователи также выделили 10 менее дорогих, но не менее шокирующих климатических катастроф, среди которых разрушительные лесные пожары, охватившие Великобританию этим летом.

Издание поделилось, что ученые собрали огромное количество доказательств, свидетельствующих о четкой связи между потеплением климата и более интенсивными климатическими катастрофами.

В то же время, как объясняется, нельзя говорить, что вызванные человеком изменения климата создают экстремальные погодные явления, однако они делают их более вероятными и интенсивными.

Примечательно, что по словам ученых, хотя экстремальные погодные явления в богатых странах, где цены на недвижимость выше, должны были бы вызвать большие расходы, но больше всего пострадали бедные страны.

В частности, из 6 самых дорогих климатических катастроф 2025 года четыре произошли в Азии, а их общая стоимость составила 48 миллиардов долларов.

Опасность глобального потепления: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что из-за изменений климата, которые произошли в связи с деятельностью человека, 2025 год стал одним из трех самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений. Ученые рассказали, что впервые средний показатель глобальной температуры за три года превысил предел, определенный Парижским климатическим соглашением 2015 года. По их словам, если бы был соблюден лимит не более чем +1,5 °C от доиндустриального уровня, это могло бы спасти тысячи жизней и предотвратить масштабные экологические катастрофы в разных регионах мира.

Также мы писали, что масштабные лесные пожары в Португалии и Испании, произошедшие летом 2025 года, стали прямым следствием глобального потепления. Указывается, что в нормальных условиях такие масштабные пожары случаются не чаще, чем раз в 500 лет. Огнем было охвачено 500 000 гектаров лесов. Причиной пожаров стала экстремальная погода, которая стала в 40 раз более вероятной именно из-за изменений климата.

