Украина существенно ограничила экспорт стратегического сырья в 2026 году: подробности

Ограничения должны сохранить стратегическое сырье в стране и поддержать украинское производство.

Кабинет министров Украины сегодня, 31 декабря, принял решение продлить ограничения экспорта леса и металлолома до конца 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди. Это позволяет сохранить стратегическое сырье в Украине и направить его на нужды внутренней переработки", - отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что металлолом является критически важным сырьем для украинской металлургии и литейной отраслей. По ее словам, несмотря на действие экспортной пошлины, экспорт лома рос часто транзитом в третьи страны без создания добавленной стоимости для Украины.

"Внутренняя переработка, наоборот, обеспечивает рабочие места, налоговые поступления и продукцию, необходимую для обороны и восстановления. Также использование лома в металлургическом производстве уменьшает выбросы СО2, что важно, учитывая требования ЕС", - отметила глава правительства.

Премьер-министр также сообщила, что правительство продлило часть ограничений по древесине, введенных в конце октября.

"За время полномасштабной войны объемы лесозаготовки существенно сократились из-за боевых действий. В то же время деревообрабатывающие предприятия сталкиваются с дефицитом сырья и вынужденно простаивают, а для многих сельских общин дрова остаются ключевым ресурсом для отопления зимой", - добавила Свириденко.

Она подчеркнула, что продолжение ограничений экспорта сырья поддерживает украинское производство, уменьшает давление на окружающую среду и укрепляет энергетическую безопасность общин.

31 декабря Кабмин утвердил порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2026 год. В госбюджете на нее предусмотрели более 191,6 млрд грн. Таким образом финансирование первичной медицинской помощи и капитационная ставка за одного задекларированного пациента для медиков возрастет.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют в следующем году запустить сервис "еЧек". Предполагается, что покупатель будет получать электронный чек в своем банковском приложении после оплаты картой в магазине или онлайн.

