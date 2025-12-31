Президент США репостнул материал, в котором критикуется кремлевский диктатор.

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданный репост на своей странице в социальной сети Truth Social, поделившись материалом, в котором кремлевский диктатор Владимир Путин обвиняется во лжи.

В редакционном тексте New York Post говорится о том, что настроение после воскресной встречи президента Украины Владимира Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго было осторожно оптимистичным. Украинский лидер пошел на компромисс по многим пунктам мирного плана, а американский президент заявил, что готов посетить Украину, чтобы лоббировать в парламенте вопрос территориальных уступок.

Однако затем, как по команде, Путин вместо этого "выбрал ложь, ненависть и смерть". "Путин заявил, что украинцы запустили беспилотники, чтобы убить его в одной из его многочисленных экстравагантных резиденций. Из-за этого у россиян "не было другого выбора", кроме как быть "более жесткими" в переговорах", - говорится в материале.

Журналисты подчеркивают забавность того факта, что Путин, развязавший жестокую войну почти 4 года назад, считает, что любое насилие в его присутствии заслуживает особого возмущения. В конце концов, Россия запустила 131 беспилотник на Рождество по Киеву и другим городам, убив семь мирных жителей.

Также там говорится, что Кремль специально наносит удары по жилым домам и электростанциям, чтобы наказать простых людей Украины. А еще оккупанты похищают детей. Они пытают и казнят пленных. Более того, Москва неоднократно пыталась убить непосредственного самого Зеленского, как говорится в материале. И именно поэтому СМИ пришло к выводу, что любое нападение на Путина более чем оправдано.

"Но вот в чем загвоздка: удара беспилотника, скорее всего, никогда не было. Зеленский решительно это отрицал. Песков заявил, что россияне не могут предоставить никаких доказательств, и призвал прессу "поверить Кремлю на слово". Нет, не поверим", - пишет редакция NYP.

В данном случае здравый смысл указывает на вымышленную или приукрашенную историю, чтобы дать России повод отвергнуть прогресс Трампа. Как и в случае с Аляской, Путину предложили мир, а он вместо этого "плюнул Америке в глаза".

В материале говорится, что Киев свою часть в приближении мира выполнил. Обязанность сделать шаг навстречу теперь лежит на Путине, иначе он столкнется с более жесткими санкциями и более смертоносным оружием в Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина пытается избежать дипломатических последствий. В Киеве назвали утверждения Путина ложью, направленной на саботаж переговоров с Соединенными Штатами. Президент Украины предположил, что эти обвинения могут быть попыткой повлиять на позицию Вашингтона.

Кроме того, мы также сообщали, что сразу 5 стран осудили "украинскую атаку" на резиденцию Путина. Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан осудили вымышленную Кремлем якобы украинскую массированную атаку. Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на эти заявления.

