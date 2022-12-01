Медведев преимущественно общается с россиянами через соцсети.

Оказывается, экс-президент России Дмитрий Медведев, не раз отличавшийся своим агрессивным поведением в соцсетях, не пишет посты в Telegram.

Вместо него это делает его помощник Олег Осипов, сообщает издание "Полигон".

Сам Медведев только иногда редактирует посты.

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Осипов был назначен пресс-секретарем Медведева в сентябре 2018 года. Спустя 7 месяцев "службы" у него появилась элитная квартира в центре Москвы за 105 миллионов рублей.

В этом же доме – на 95 кв. м – живет пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков, а также новый глава Роскосмоса Юрий Борисов и зам управделами Путина Ольга Сергун.

Данные о покупке дорогого жилья СМИ нашли как в Росреестре, так и в самой декларации чиновника.

Медведев в эпицентре скандалов

Дмитрий Медведев неоднократно делал агрессивные выпады в сторону западных чиновников и организаций, преимущественно общаясь с россиянами через соцсети.

Накануне Медведев обозвал членов НАТО "атлантическими импотентами", также рассуждал о "поносе и диарейной демагогии" США.

А в августе райтер Медведева, наполнящий контентом соцсети политика, опозорился заявлением о якобы "искусственном государстве" Казахстане. Более того, Медведев также высказался о планах России после "победы" над Украиной начать войну с Молдовой.

Помощник Медведева, фамилию которого росСМИ не раскрывали, заявил, что страницы экс-президента РФ якобы взломали неизвестные.

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