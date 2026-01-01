Большинство продуктов мы не задумываясь кладем в холодильник, потому что так привыкли.

Мы привыкли считать, что тот или иной продукт питания в холодильнике дольше остается качественным и пригодным к употреблению, а между тем это не совсем так. У многих продуктов качество и структура под воздействием холода ухудшается, поэтому их лучше держать при комнатной температуре, пишет martha stewart.

Издание назвало 11 продуктов, которые не следует хранить в холодильнике.

1. Бананы

Незрелые бананы следует хранить вне холодильника, поскольку низкие температуры замедляют естественный процесс созревания, говорит шеф-повар Роберт Смит.

По словам главного разработчика продуктов команды эксклюзивных брендов Whole Foods Market Майкла Сабрина, держать недозрелые бананы лучше при комнатной температуре, пока они не достигнут желаемого уровня спелости. После созревания эти плоды можно хранить в холодильнике несколько дней, чтобы продлить срок годности.

2. Базилик

Эта специя чувствительна к низким температурам - из-за холода ее листья могут сморщиться и почернеть, утверждает Сабрин.

"Лучшее место для хранения базилика - подальше от прямых солнечных лучей и при комнатной температуре. Вы можете срезать его стебли и поместить их в стакан с водой, как свежие цветы", - посоветовал Смит.

3. Хлеб

Не храните хлеб в холодильнике: из-за низкой температуры изделие потеряет влагу и высохнет, говорит шеф-повар и преподаватель кулинарии в Институте кулинарного образования Энн Зиата. Впрочем, если вы планируете хранить хлеб дольше или если он домашнего приготовления, холодильник может предотвратить образование плесени.

Хлеб, который вы планируете быстро съесть, лучше держать в прохладном сухом месте, например в кладовке или на столешнице.

4. Шоколад

Хранение шоколада в холодильнике подвергает его воздействию влаги, что приводит к выходу на поверхность сахара. В результате этого процесса, известного как "цветение", появляется белый налет. По словам Зиаты, шоколад с "цветением" безопасен для употребления, хотя его текстура и внешний вид будут изменены.

Исключением из этого правила является случай, когда вы живете в теплой среде, где шоколад может растаять. Тогда действительно лучше хранить его в холодильнике в герметичном контейнере, говорит Зиата. Во всех остальных случаях шоколад нужно держать в прохладном, сухом месте, как можно дальше от тепла и света.

5. Масло

"Охлаждение масел холодного отжима, например оливкового и авокадо, может привести к их помутнению и загустению или затвердеванию", - говорит Сабрин.

К тому же в результате этих процессов могут измениться текстура и вкус продукта, делится Смит.

Зато масло следует держать в прохладном темном месте, например в шкафу или кладовке, в плотно закрытой темной стеклянной бутылке или металлическом контейнере, отметил Сабрин.

6. Чеснок

В холодильнике целая головка чеснока быстрее размякнет и прорастет, предупредила Зиата. И хотя его ростки съедобны и безопасны, однако они могут быть довольно горькими. Лучшее место для хранения этого продукта - прохладное, сухое место, например кладовка.

7. Мед

Низкая температура в холодильнике сделает мед слишком густым и практически твердым, что затруднит его использование.

"Мед естественным образом сохраняется благодаря содержанию сахара, поэтому его можно долго держать при комнатной температуре", - добавила Зиата.

Если хранить его в темном шкафу, дольше будет держаться жидкая консистенция.

8. Лук

Целый лук следует хранить вне холодильника, говорит Зиата, потому что иначе его крахмал превратится в сахара и сделает основной ингредиент неприятно сладким и мягким. Более того, лук может приобрести такой сильный запах, что другие продукты в холодильнике, хранясь рядом с ним, могут натянуть этот запах, пояснила эксперт.

Лук лучше хранить в прохладном, сухом месте, например в кладовке, погребе или гараже.

9. Дыня

"Неразрезанные дыни не следует хранить в холодильнике, поскольку они могут поглощать другие запахи, говорит Сабрин. Сладость и содержание антиоксидантов в дыне увеличиваются после сбора урожая, но охлаждение замедляет этот процесс. Кроме того, низкие температуры могут сделать текстуру дыни зернистой или мягкой, предупредил Смит.

"Целые дыни лучше всего хранить в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, пока они не будут готовы к употреблению", - утверждает Смит.

10. Арахисовая паста

"Обычная арахисовая паста содержит эмульгаторы и консерванты, которые предотвращают ее порчу при комнатной температуре, поэтому ее не нужно охлаждать", - рассказала Зиата.

Между тем натуральная арахисовая паста не содержит консервантов, поэтому после открытия ее следует хранить в холодильнике. Без консервантов масло в арахисовой пасте отделится и прогоркнет, а остальной продукт высохнет и потенциально образует плесень, пояснила она.

Зато обычную арахисовую пасту можно хранить в прохладном, сухом месте, например в кухонном шкафу.

11. Картофель

Целый неочищенный картофель не следует охлаждать, уверяет Смит. Причины те же, что и в случае с луком: низкие температуры превращают крахмал в сахара, из-за чего продукт приобретает нежелательную сладость и меняет текстуру.

"Неочищенный картофель следует хранить в кладовке или темном, холодном погребе, который хорошо проветривается, как можно дальше от лука и фруктов, поскольку они могут способствовать более быстрому прорастанию клубней", - говорит Смит.

Ранее УНИАН рассказывал, где лучше всего хранить лимоны. Отмечалось, что целые лимоны гораздо дольше хранятся в холодильнике, особенно в герметичном контейнере, тогда как неспелые должны лежать на столе до пожелтения. А нарезанные лимоны, сок и цедра лучше всего хранятся, когда они плотно закрыты, охлаждены или заморожены, чтобы они оставались свежими, а не высыхали.

