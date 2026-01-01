В январе оккупанты снова 'пойдут на Купянск': Трегубов о планах россиян

Сейчас они сосредоточены на "прощупывании" линии обороны украинских войск и на перегруппировке своих войск.

В январе российские оккупанты планируют, в частности, обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска и провести инфильтрацию в Лиман. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Управления коммуникации группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Рассказывая об оперативной ситуации вокруг Купянска и Волчанска, он отметил, что в последние дни не было активных боестолкновений.

"Россияне проводят активную перегруппировку. Представляется, что среди двух тактик, - "кошмарить" нас на праздники или самим расслабиться и перейти к "прощупыванию" и переброске войск, - они выбрали последнее. Фактически сейчас они больше сосредоточены именно на "прощупывании" линии обороны вдоль всей нашей зоны ответственности и на перегруппировке своих войск", - рассказал спикер.

По его словам, враг "прощупывает" ситуацию на участке фронта от Сумской до Донецкой области.

"Наблюдается определенное оживление. Уже очевидно, что у них есть цели на январь... Но они не очень отличаются от того, что они ставили перед собой, например, в конце осени. А именно: обойти тот же Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти до Лимана и провести инфильтрацию в Лиман", - сказал Трегубов.

В то же время, подчеркнул он, у врага это "как тогда не получалось, так, будем надеяться, что и в последующие месяцы успеха не будет".

Что происходит в Двуречном и вокруг Купянска

Отвечая на вопрос о ситуации за сутки в Двуречном Харьковской области, спикер отметил, что там стало спокойнее, активных штурмов не было. Впрочем, подчеркнул он, это означает лишь то, что россияне просто готовятся к их возобновлению в ближайшие дни.

Кроме того, Трегубов отметил, что есть признаки переброски на Купянское направление вражеских войск с менее активных направлений - таких, как Сватовское, а также с территории России.

"В нашей зоне ответственности они постоянно имеют в сутки где-то 300-350 (человек - УНИАН) потерь. Это достаточно много, учитывая то, что у нас не самая активная сейчас зона, - в Донецкой области горячее", - сказал спикер.

Длительный обстрел Купянска

Как сообщал УНИАН, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что Купянск уже сутки находится под массированной воздушной атакой со стороны российских оккупантов.

По его словам, в основном речь идет об управляемых авиационных бомбах, реактивных системах залпового огня и ракетах. Враг пытается уничтожить позиции украинских войск.

