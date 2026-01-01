Война в Украине подошла к мрачной вехе, но Путина это не беспокоит, - CNN

Уже через несколько дней война РФ против Украины пересечет важную психологическую отметку.

Известный своей одержимостью Второй мировой войной, Владимир Путин таки "смог повторить" ее частично, погрузив Россию и Украину в ужасы полномасштабной войны. Но в отличие от Гитлера или Сталина нынешний российский диктатор не смог и близко подойти к тем успехам на фронте, которые в свое время стали достижением его исторических вдохновителей, пишет CNN.

Автор публикации отмечает, что полномасштабная российская агрессия против Украины "приближается к мрачной вехе". Война гитлеровской Германии против сталинского СССР длилась 1418 дней, если считать до 9 мая 1945 года включительно. Полномасштабной войне России против Украины исполнится 1418 дней уже 11 января 2026 года. И нет признаков, что война закончится до этой даты, или вскоре после.

Владимир Путин построил в России невиданный даже во времена позднего СССР культ победы во Второй мировой войне и реабилитировал Иосифа Сталина, которого осуждали даже в советские времена.

Все это невольно заставляет нас сравнивать достижения Сталина во Второй мировой войне и достижения Путина в войне против Украины. Советский союз за 1418 дней войны не просто отразил вторжение мощнейшей армии того времени, но и полностью ее разгромил, дойдя до Берлина, оккупировав треть Германии, а с ней всю Восточную Европу.

А вот армия Путина имеет значительно более скромные достижения. 7% территории Украины Россия контролировала до полномасштабного вторжения. В первые дни войны российская армия захватила еще значительные территории, но в течение 2022 года потеряла большую часть из них. На декабрь 2022 года Россия контролировала около 19% территории Украины. После еще трех лет кровавой войны зона российского контроля достигла примерно 20% украинской территории.

Как отмечает CNN, эти дополнительные 13% территории Украины стоили России более миллиона убитых и раненых солдат. При этом сломать Украинское государство не удалось, а президент Украины Владимир Зеленский остается у власти.

Несмотря на такие неутешительные результаты, Путин продолжает демонстрировать уверенность в том, что время на его стороне, и что победа России неизбежна. Он требует отдать ему те территории Украины, которые российская армия не контролирует. Путин утверждает, что все равно их получит силой или переговорами.

"Эта кровожадность, похоже, является стратегией переговоров. Путин, безусловно, знает, что президент США Дональд Трамп решительно настроен достичь соглашения по Украине, и российский лидер сделал все возможное, чтобы получить максимальную выгоду от стремления Вашингтона прекратить конфликт", - говорится в публикации.

По мнению автора статьи, частично самоуверенности Путину добавляет шаткая позиция Запада, который не смог сохранить единство в поддержке Украины после возвращения Трампа в Белый дом.

И хотя сама Россия испытывает в собственной экономике значительные негативные последствия войны, власть Путина внутри страны остается прочной.

"Кладбища в российской провинции могут продолжать расти от погибших на войне, но никакой парламент не может оказать на него давления, никакая политическая оппозиция, кажется, не угрожает ему, а очевидная пассивность населения означает, что он может продолжать свою войну против Украины", - резюмирует CNN.

Как писал УНИАН, экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что до конца зимы прекращения огня не произойдет, а шансы на мирное соглашение он оценивает как нулевые. По его мнению, Россия сознательно усиливает удары по энергетической системе и городам Украины, пытаясь зимой сломить волю украинцев к сопротивлению и улучшить свои позиции на фронте.

После февраля, по словам Кулебы, определенные шансы на прекращение огня в 2026 году появятся, но они будут зависеть от того, в каком состоянии Украина, Россия и западные партнеры выйдут из зимнего периода. В то же время полное завершение войны в 2026 году он считает невозможным, поскольку она закончится только тогда, когда Путин будет вынужден признать неспособность подчинить Украину.

