Этот бренд авто возглавил антирейтинг 2025 года по уровню удовлетворенности владельцев

Лишь половина владельцев Jeep готовы снова купить авто бренда - результаты опроса Consumer Reports 2025.

Автомобильный бренд Jeep получил самый низкий балл удовлетворенности владельцев в новом рейтинге Consumer Reports по итогам опроса 2025 года. Только 51% владельцев Jeep заявили, что снова купили бы автомобиль этого бренда, если бы имели возможность вернуть время назад - это худший показатель среди всех брендов, для которых было достаточно данных, передает USA Today.

Рейтинг базируется на ежегодном опросе водителей, которые оценивали свои авто по цене, надежности, комфорту, производительности и общему опыту владения. Ключевой вопрос был простым: купили бы они тот же автомобиль снова, зная все, что знают сейчас.

В чем проблема Jeep

Аналитики обращают внимание, что Jeep также оказался на последнем месте по результатам дорожных испытаний. При этом ситуация выглядит парадоксально: отдельные модели бренда имеют вполне приличные показатели удовлетворенности.

Видео дня

В частности, Jeep Wrangler, несмотря на критику за ходовые характеристики и прогнозируемую надежность, демонстрирует уровень удовлетворенности владельцев, сопоставимый с Honda CR-V. Высокие оценки также получили Wagoneer, Grand Wagoneer и Gladiator. Например, Wagoneer по прогнозируемой удовлетворенности сравнялся с Toyota Highlander, а Gladiator уступает в своем сегменте только Honda Ridgeline.

Худший результат среди протестированных моделей Jeep показал Grand Cherokee 4xe. Владельцы остались разочарованными плагин-гибридной версией, в том числе из-за повторных отзывов, хотя по комфорту, дизайну и впечатлениям от вождения модель получила неплохие оценки.

Кто еще внизу рейтинга

В пятерку брендов с самой низкой удовлетворенностью владельцев также вошли Mazda, Nissan, Audi и Volkswagen.

У Mazda проблемы связаны с плагин-гибридами: бензиновые версии CX-70 и CX-90 значительно превзошли гибридные по соотношению цены и удовольствия.

У Nissan многие модели имеют лишь средние показатели удовлетворенности, даже несмотря на рекомендации CR.

Audi потеряла позиции из-за высокой стоимости обслуживания и низкого ощущения ценности автомобилей.

Volkswagen, несмотря на 25-е место по удовлетворенности, занял значительно более высокую - 12-ю - позицию в общем рейтинге брендов.

Consumer Reports подчеркивает, что низкая удовлетворенность не всегда означает провальные отдельные модели, однако для Jeep общий опыт владения оказался самым слабым в отрасли.

Вас также могут заинтересовать новости: