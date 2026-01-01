Куча проблем вместо экономии: названы 4 гибридных автомобиля, которые не стоит покупать

Эксперты назвали главные недостатки этих автомобилей.

Гибридные автомобили являются отличным выбором для тех людей, которые хотят получить лучшие качества моделей с ДВС и электромобилей. В наше время такие автомобили выпускают многие бренды, что значительно расширяет доступный ассортимент.

Эксперты в комментарии изданию GoBankingRates назвали 4 гибридных автомобиля, которых следует избегать. Они заявили, что у этих моделей довольно много проблем.

Какие гибридные автомобили не стоит покупать

Ford F-150 Hybrid

Пикап Ford F-150 остается одним из самых популярных автомобилей в США. Водители ценят эту модель за высочайший уровень практичности и большое количество места для перевозки вещей.

Тем не менее, руководитель отдела контента в NX Automotive Transport Карл Родригес в разговоре с журналистами отметил, что Ford F-150 Hybrid является далеко не самым надежным пикапом. Он поделился, что у этой модели довольно часто выходят из строя аккумуляторная батарея и трансмиссия.

BMW ActiveHybrid 5

BMW ActiveHybrid 5 (F10) дебютировал в 2011 году и задумывался как роскошный седан с очень низким расходом топлива. Это было бы заманчивое предложение, если бы у модели не было много проблем.

Родригес рассказал, что BMW ActiveHybrid 5 разочаровывает невместительным багажником, а завышенный ценник отпугнул часть потенциальных покупателей, которые планировали купить этот автомобиль новым.

"BMW ActiveHybrid 5, несмотря на вес бренда, не оправдал ожиданий. Скорее, я должен сказать, что он не выполняет то, для чего был создан изначально. Он потребляет 9 литров на 100 километров, что является преступно высоким показателем для гибридного автомобиля. Это как если бы у него была одна задача, и он не смог ее выполнить", - сказал эксперт.

Range Rover Evoque PHEV

Range Rover Evoque является роскошным компактным кроссовером, который дороже многих конкурентов. Гибридная версия PHEV еще больше усугубляет эту проблему.

Автомобильный эксперт и генеральный директор Find by Plate Рут Калкинс в разговоре с журналистами заявил, что почти 2 из 3 владельцев Range Rover Evoque PHEV жалуются на гибридную систему кроссовера, а также его кузов и двигатель.

"Что делает этот автомобиль плохим выбором, так это частые поломки и проблемы с информационно-развлекательной системой", - подчеркнул эксперт.

Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson Hybrid предлагает стильный дизайн и низкий расход топлива. Тем не менее, у этой модели немало проблем, рассказал Родригес.

"Хотя на бумаге Hyundai Tucson Hybrid кажется идеальным, я слышал ужасающие истории от клиентов, с которыми я разговаривал. Многие из них говорят, что функции и органы управления просто не удобны в использовании", - объяснил эксперт.

Каких автомобилей нужно избегать любой ценой

Ранее автомобильный эксперт и механик с более чем 50-летним опытом Скотти Килмер рассказал, от каких автомобилей стоит держаться подальше. Он заявил, что у этих авто довольно много проблем с надежностью и качеством.

В частности, механик призвал водителей не покупать большие автомобили Toyota. По его словам, новые модели бренда стали значительно хуже своих предшественников.

Также Килмер советует избегать автомобилей Ford американского производства. Он напомнил, что Ford в 2025 году лидировал по количеству отзывов своих автомобилей в США.

