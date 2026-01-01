Робот исчез в Антарктиде на 9 месяцев и вернулся с пугающими данными

Океанический аппарат, который девять месяцев считали потерянным, впервые в истории собрал данные из-под шельфовых ледников Восточной Антарктики.

Австралийское национальное научное агентство CSIRO сообщило о неожиданном результате эксперимента в Антарктиде. Автономный океанический робот, который исчез подо льдом на девять месяцев, вернулся с уникальными данными, свидетельствующими об опасном таянии одного из ключевых ледников континента, говорится в исследовании, опубликованном в журнале ScienceAdvances.

Робота-поплавка сначала отправили для исследования ледника Тоттен - одного из крупнейших в Восточной Антарктиде, потенциальное таяние которого может существенно повысить уровень мирового океана. Однако сильные течения отнесли аппарат далеко от запланированного маршрута - под ледник Денмана, район, который ранее практически не подвергался непосредственным измерениям.

Поплавок был оборудован датчиками температуры и солености воды и должен был каждые 10 дней всплывать для передачи данных на спутники. Попав под шельфовый лед, он не смог выйти на поверхность, из-за чего ученые потеряли с ним связь и считали аппарат пропавшим. В то же время робот продолжал работать автономно, собирая измерения от морского дна до нижней поверхности ледника.

За девять месяцев робот собрал 195 полных профилей данных. Анализ показал, что под шельфовым ледником Денмана циркулирует теплая океаническая вода, которая ускоряет его таяние. По оценкам ученых, полная дестабилизация этого ледника может привести к повышению уровня мирового моря почти на 1,5 метра.

В то же время данные свидетельствуют, что соседний шельфовый ледник Шеклтона пока не находится под таким же влиянием теплой воды, что позволило четко определить зоны наибольшего риска.

Ученые отмечают, что это первые в истории непрерывные океанографические измерения под шельфовыми ледниками Восточной Антарктики. Полученная информация является критически важной для понимания темпов таяния льда и будущих изменений уровня океана.

В CSIRO отмечают, что успех "потерянного" робота меняет подход к антарктическим исследованиям. В будущем планируется запуск большего количества автономных аппаратов в труднодоступные районы подо льдом, несмотря на риск их потери.

