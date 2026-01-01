Под Харьковом россияне попали КАБом в зоопарк: пострадала женщина, погибли животные

Погибло много элитной птицы, ранены львы.

В пригороде Харькова российские оккупанты попали управляемой авиационной бомбой в частный зоопарк "Фельдман Экопарк". Об этом сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"По уточненной информации, вражеский КАБ попал в землю на территории экопарка в пригороде", - отметил Синегубов.

В результате удара пострадала 40-летняя женщина. Ее со взрывной травмой госпитализировали.

Видео дня

Как сообщил владелец экопарка, народный депутат Александр Фельдман в комментарии для "Суспільне Харків", от российского удара ранение получила волонтер, но вроде бы травма оказалась легкой.

"Рассеченная голова, она сама села в "скорую" и уже уехала. Разрушен полностью "зимник" хищников и зимнее помещение для птицы. Львы ранены. Там все разрушено. И в который раз разрушены помещения для маленьких животных", - отметил Фельдман.

По его словам, пока непонятно состояние тигров.

"Один забежал в трехэтажное здание, еще один сидит в полуоткрытом вольере. Спрятался в домик. Пока сидит. Мы ждем седативное ружье. У нас все седативные средства были в помещении, по которому попал КАБ. Ждем ружье, чтобы перенести его в другой вольер. А птица погибла если не вся, то большинство. Попал снаряд в птичник. Все попугаи, фазаны, вся элитная птица, которая нуждается в теплых условиях - находились в этом здании", - сообщил Фельдман.

Удары по харьковскому экопарку

Как сообщал УНИАН, с начала российского полномасштабного вторжения от российских обстрелов неоднократно страдал экопарк под Харьковом.

Поскольку объект расположен на северной окраине города, в первые недели войны он оказался под российским контролем. Двое гражданских сотрудников зоопарка попали в плен и были казнены оккупантами. Позже, когда россиян отогнали от зоопарка, на его территории во время обстрела погиб подросток-волонтер.

В определенный момент всех животных пришлось эвакуировать в более безопасное место.

Вас также могут заинтересовать новости: