Крым стал источником постоянной опасности для Украины, - спикер ВМС

Оккупированный полуостров россияне используют как площадку для атак на остальную часть страны.

Территория временно оккупированного Крыма стала источником постоянной угрозы для материковой Украины. Прежде всего речь идет о пусках баллистических ракет, которые очень трудно уничтожить. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Конечно, баллистика. Это мобильные платформы. Они их скрыто применяют. Действительно, делают все необходимое для того, чтобы их трудно было найти. Для нас, в том числе и для Военно-морских сил, это остается серьезным приоритетом на этом направлении потому, что они действительно используют это вооружение именно для нанесения ударов, которые сложно отражать", - сказал Плетенчук.

Он пояснил, что время подлета баллистики из Крыма, в частности в Одессу довольно маленькое. Также, добавил военный, опасность представляет вообще воздушное пространство из акватории, но в этом направлении "мы тоже движемся".

Видео дня

"Потому, что мы стараемся реагировать на угрозы современные, которые есть и которые могут возникнуть в будущем. Это, конечно, и попытки россиян масштабировать применение морских дронов", - пояснил представитель ВМС Украины.

Битва за Крым

Напомним, представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук недавно говорил, что во временно оккупированном Крыму Силы обороны выбивают радиолокационные станции российских оккупантов, чтобы потом добраться до важных целей.

По его словам, последовательность поражения различных российских РЛС свидетельствует о целенаправленном ослаблении на территории АРК оборонительных возможностей противника. Сначала наносятся удары по таким системам, а затем по целям, которые они прикрывали. В то же время россияне пытаются постоянно восстанавливать потери.

