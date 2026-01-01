В пятницу киевлян порадует небольшой снег: прогноз погоды от синоптиков

Также ожидается гололедица на дорогах.

В пятницу, 2 января, в Киеве и области будет небольшой снег. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, 2 января в Киеве и в Киевской области будет облачно, с небольшим снегом.

Отмечается, что на дорогах местами будет гололедица.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с", - предупредили синоптики.

Температура по области ночью будет 9-14 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается 9-11 мороза, днем - около 0 градусов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что вечером 1 января, а также в течение суток 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горных районах Закарпатской и Черновицкой областей ожидается усиление ветра.

Так, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; ночью и утром местами - до 25 м/с. В связи с этим объявлен І уровень опасности (желтый). Непогода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

В то же время предполагается, что 2 января в Украине резко потеплеет. Практически по всей стране температура повысится до "плюсов", местами - до +5 градусов. Лишь на северо-востоке сохранится небольшой "минус".

Будет облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, впрочем на Закарпатье ожидается мокрый снег.

