'Ситуация должна измениться': эксперт объяснил, как Украина может остановить ВПК России

По словам Криволапа, рано или поздно Россия столкнется с серьезными проблемами.

В первой половине 2026 года Россия, вероятнее всего, будет поддерживать темп ведения войны, который есть сейчас. Тем не менее, позже ситуация должна измениться. Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Киев24".

По его словам, ситуация должна измениться благодаря тому, что Украина будет уничтожать объекты ВПК России дальнобойным оружием. Он считает, что украинской разведке необходимо усилить аналитическую составляющую, что позволит наносить более точные удары по территории врага.

"Наша задача - создать системный кризис в российском оборонпроме. Для этого нужно "пробивать" коридоры для наших дронов, массово уничтожая вражеские ПВО в зоне 100-150 км от линии фронта", - сказал эксперт.

Криволап отметил, что сейчас россияне изготавливают меньше средств ПВО малого радиуса действия, чем сейчас поражает Украина.

"Это говорит о том, что рано или поздно эта тенденция накопленных еще с советских времен запасов оружия - как того, которое было, так и того, которое сейчас изготавливается россиянами, - с нашей стороны будет уничтожено и доведено до состояния, когда мы без существенных препятствий сможем достигать своих целей", - подчеркнул эксперт.

Силы обороны важные объекты россиян - что известно

Напомним, что в ночь на 1 января Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский", установке подготовки нефти "Альметьевская" и складу ударных дронов типа "Шахед". Также вблизи населенного пункта Шевченко был поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".

По данным Генштаба ВСУ, в районе города Иловайск, поражен склад горюче-смазочных материалов 51 армии РФ. Зафиксирован пожар на территории объекта. Также в районе Авдеевки был поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии.

