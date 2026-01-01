Суд назначил многомиллионные залоги 5 нардепам, которые обеспечивали 'нужное' голосование

Эти депутаты также должны носить электронные браслеты, как средство контроля.

Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения в виде залога в отношении пятерых народных депутатов Украины, подозреваемых в систематическом получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, речь идет о получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение и несовершение действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения.

"Суд определил двум подозреваемым по 40 млн гривен и 30 млн гривен, двум другим - по 20 млн гривен, пятому депутату - 16,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд возложил на всех подозреваемых процессуальные обязанности, среди которых ношение электронного средства контроля.

В САП напомнили, что действия народных депутатов были квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Дело об организации неправомерного голосования

Как сообщал УНИАН, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование.

По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты и должностные лица аппарата ВР. Деятельность группы координировал один из депутатов.

В Бюро также отметили, что подозреваемые - пятеро народных депутатов. Всем им были вручены ходатайства об избрании меры пресечения.

Впоследствии "Радио свобода" со ссылкой на самого депутата сообщило, что ВАКС избрал меру пресечения в виде залога народному депутату от "Слуги народа" Юрию Киселю. Издание отметило, что Кисель - один из пяти депутатов, которым НАБУ и САП объявили подозрения как участникам организованной преступной группы, которая действовала в парламенте.

Размер залога Кисель не уточнил, а его адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию. Кисель обвинения отвергает и заявил, что взяток за "нужное" голосование не было.

