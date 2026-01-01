На западе Украины ожидается опасный ветер: ГСЧС предупредила, когда быть бдительными

Может осложниться работа энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

На западе Украины ожидается шквальный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, вечером 1 января, а также в течение суток 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горных районах Закарпатской и Черновицкой областей ожидается усиление ветра.

"Порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью и утром местами - до 25 м/с. Объявлен І уровень опасности (желтый)", - подчеркнули в Службе.

Отмечается, что непогода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Погода в первые дни января

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Семилит, синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра отметил, что 1 января в целом в Украине будет преобладать погода без осадков, впрочем ожидается ощутимое снижение температуры.

В течение 2-3 января в западных, северных и северо-восточных областях временами будет идти снег. Днем 3 января на западе и севере - небольшой, а в Карпатском регионе - умеренный мокрый снег и дождь. На остальной территории будет преимущественно без осадков.

Добавим, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, мороз в Украине будет держаться первые дни января, а затем воздух начнет теплеть. Морозы будут ослабевать примерно с 3 января.

