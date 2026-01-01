Важные объекты были поражены как на временно оккупированной территории, так и в глубоком тылу России.

В ночь на 1 января зафиксированы точные поражения в нефтеперерабатывающий завод "Ильский", установку подготовки нефти "Альметьевская" и склад ударных дронов типа "Шахед".

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, в рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника.

"Поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано попадание ударных БпЛА по цели с последующим пожаром на территории объекта", - отмечается в сообщении.

Также, осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в российской Республике Татарстан. Цель поражена, результаты уточняются.

Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по целям противника на временно оккупированной территории Донецкой области.

В частности, в районе города Донецк поражен склад хранения БпЛА типа "Шахед/Герань". Результаты уточняются.

Вместе с тем, вблизи населенного пункта Шевченко поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".

По данным Генштаба, в районе города Иловайск, поражен склад горюче-смазочных материалов 51 армии противника. Зафиксирован пожар на территории объекта.

Кроме того, в районе Авдеевки, поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии.

Удары по объектам в РФ - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в российских информационных ресурсах распространялась информация, что в Калужской области и Краснодарском крае целями дронов стали соответственно нефтебаза и нефтеперерабатывающий завод.

