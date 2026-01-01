Как избавиться от плесени в ванной: эксперт подробно рассказал о действенных методах

Чаще всего плесень распространяется между плитками, возникая на затирочных швах.

Плесень в швах между плитками в ванной или душевых кабинках - одна из неприятных, но постоянно возникающих проблем. Она появляется медленно, а потом внезапно повсюду - темные полосы, затхлый запах и стойкие пятна, которые просто так не исчезают. Кроме того, что плесень выглядит непривлекательно, она также может со временем выедает затирку и ухудшает качество воздуха в помещении, говорится на сайте Southern Living.

С помощью правильных инструментов и методов вполне возможно удалить плесень без повторной затирки швов или использования агрессивных химикатов.

Почему образуется плесень в ванной

Существует несколько причин. По словам Райана Нолла, основателя службы уборки, плесень любит влагу, тепло и органические материалы. "Поэтому душ - это идеальное место для плесени", - объясняет он.

Он говорит, что пористая затирка впитывает все, что на нее попадает, - воду, клетки кожи и тому подобное. Такое сочетание превращает ее в настоящий "шведский стол" от плесени. Плохая вентиляция усугубляет ситуацию. Без достаточного потока воздуха для высыхания душевой кабины после использования влага дольше задерживается на поверхностях. Это создает идеальную влажную среду для оседания и размножения спор плесени глубоко в затирке. Поддержание сухости помещения так же важно, как и его очистка.

Лучшие методы очистки заплесневелой затирки

Существует несколько различных методов очистки, которые можно использовать для борьбы с плесневой затиркой. К ним относятся:

Натуральный метод: паста из уксуса и пищевой соды. Это нетоксичный, экологически чистый метод. Он безопасен для детей и домашних животных, легкодоступен и хорошо подходит для удаления легкой поверхностной плесени. Но он может быть недостаточно прочным. Кроме того, этот метод может протравливать натуральный камень, такой как мрамор или травертин.

Метод с перекисью водорода: распыление и скраб. Этот метод является балансом между эффективностью и нетоксичностью - он обладает антимикробными свойствами и отбеливает без агрессивных испарений. Кроме того, он безопасен для большинства типов затирки и плитки. Однако метод требует определенного времени выдержки и может не полностью удалить плесень глубоко в пористой затирке.

Метод отбеливания: его надо использовать с осторожностью для глубоко въевшейся плесени. Этот метод является самым сильным вариантом для уничтожения плесени и отбеливания затирки - это двойное средство. Он действует довольно быстро, что идеально, когда плесень распространена или устойчива. Кроме того, он дешевый и доступный, что всегда хорошо.

Однако метод вреден для кожи, легких и тканей. А со временем он может ухудшить состояние затирки, если использовать его слишком часто. Категорически не используйте этот метод на натуральном камне, поскольку он испортит его.

Что понадобится для борьбы с плесенью

Резиновые перчатки

Старая зубная щетка или щетка для затирки

Белый уксус или перекись водорода

Пищевая сода (по желанию для пасты)

Отбеливатель или коммерческое средство для удаления плесени (при необходимости)

Бутылка с распылителем

Тряпки или бумажные полотенца

Герметик для затирки (необязательно, для профилактики)

Как отмыть плесень

Откройте окна, включите вентилятор и наденьте перчатки. Если вы используете отбеливатель, подумайте об использовании респиратора.

Начните с мягкого раствора (перекись окиси или уксуса) и при необходимости переходите к более сильному. Избегайте смешивания продуктов.

Если используете уксус/пищевую соду: нанесите пасту, оставьте на 15 минут. Если используете перекись водорода: распылите, оставьте на 10-15 минут. Если используете отбеливатель: разведите (1 часть отбеливателя на 10 частей воды), нанесите, оставьте на 5-10 минут.

Используйте зубную щетку с жесткой щетиной или щетку для затирки. Не используйте стальную мочалку - она поцарапает плитку.

Промойте необходимый участок теплой водой. Вытрите насухо чистым полотенцем.

Если плесень все еще присутствует, повторите или перейдите на более сильный метод.

Предотвращение будущего роста плесени

Стоит избегать застоя воды. При необходимости, протирать стены и стекло скребком нужно после каждого душа. Двери, окна стоит оставлять открытыми, штору - хорошо просушивать.

Эксперт также советует включать вентилятор после или даже во время каждого душа. Также он говорит, что можно использовать воск в местах, где скапливается вода - даже стеклянные двери душевой кабинки. Можно даже использовать автомобильный воск.

Как удалить плесень в стиральной машине

Напомним, что в стиральной машине создаются идеальные условия для появления плесени - там темно и влажно. Чтобы избежать этого стоит раз в месяц протирать резиновый уплотнитель и дозатор для порошка горячей водой, в которой разведен или уксус или хлорный отбеливатель. Однако избегайте смешивания этих средств.

