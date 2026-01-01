Николас Ауджула предсказывает аномальное лето, политические изменения и даже появление инопланетян.

Экстрасенс и гипнотерапевт Николас Ауджула, который ранее заявлял, что предсказал пандемию Covid, обнародовал свой прогноз на 2026 год. По его словам, следующий год обещает быть "полным неожиданностей" для мира, пишет LADbible.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Экстрасенс предполагает повышенную вулканическую и сейсмическую активность в Греции, Турции, Тихом океане и Азии. Голливуд, по его мнению, столкнется с многочисленными исками о клевете, а фильмы, созданные искусственным интеллектом, станут более распространенными.

Не обошлось и без фантастических предсказаний: Ауджула ожидает появление инопланетян в 2026 году и предупреждает о "таинственной болезни", симптомы которой напоминают аневризму. Он также видит падение Дональда Трампа с самолета (как символическое) и очередной публичный спор принца Гарри и Меган Маркл.

Кто такой Николас Ауджула

Николас Ауджула начал свои сверхъестественные практики в 17 лет, заявляя, что видел образы своих прошлых жизней, от египетской царицы до швабры в Китае и львов в Африке. По его словам, эти видения помогли ему понять, что жизнь и смерть - это часть бесконечного цикла опыта.

Он уже ранее предсказал победу Дональда Трампа на выборах, рост искусственного интеллекта и личные события в жизни знаменитостей, таких как Кэти Перри. Теперь же его прогнозы касаются глобальных климатических, политических и даже космических событий.

