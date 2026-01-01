В оборонном ведомстве назвали пять основных преимуществ этих систем ПВО.

Украина вооружилась еще двумя зенитными ракетными комплексами Patriot, которые уже развернуты для защиты неба от российских ракет. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

"Еще два комплекса противовоздушной обороны Patriot стали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении

В частности, по словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, этого удалось достичь благодаря недавним договоренностям с правительством Германии.

В оборонном ведомстве напомнили, что Patriot - это американский зенитный ракетный комплекс, который является одной из самых совершенных систем ПВО в мире.

"Предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов", - подчеркивается в сообщении.

В связи с этим Минобороны назвало основные преимущества систем Patriot. Во-первых, это универсальность. Комплекс уничтожает различные аэродинамические и баллистические цели, включая гиперзвуковые. Ракеты Patriot поражают гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", которые развивают скорости до 11 000 и до 16 000 км/ч соответственно.

Во-вторых, это высокая эффективность. Сверхточный радар Patriot использует технологии, которые позволяют одновременно обнаруживать и сопровождать различные цели. Ракеты комплекса Patriot (особенно версия PAC-3 MSE) имеют высокую точность, поражают цели прямым наведением, что важно для защиты от баллистических ракет.

В-третьих, это многозадачность. Отмечается, что одна батарея Patriot одновременно обнаруживает до 100 целей и сопровождает до 8 целей. В-четвертых, это автоматичность: возможность работать в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет.

В-пятых, это дальность и высота. В Минобороны подчеркнули, что Patriot поражает воздушные цели на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км, закрывают большие территории.

"Сейчас комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданским объектам", - отметили в оборонном ведомстве.

Системы Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Украину поступили из Германии еще две системы Patriot.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке контракта на закупку 25 систем Patriot. Эти системы будут поступать ежегодно в течение нескольких лет.

