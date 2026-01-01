Хотя РФ еще атакует в Черном море, у нее уже нет там никаких перспектив, - спикер ВМС

Россия продолжает атаковать гражданские суда в портах Одесской области.

Оккупационная армия РФ атакует гражданские суда, которые заходят в порты в Одесской области, наносит воздушные удары, но не имеет стратегической перспективы в Черном море. Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, стратегическая перспектива для врага не улучшается, потому что акватория для него фактически закрыта. Завести новые единицы россияне технически могут, но не хотят из-за их вероятного поражения, отметил представитель ВМС. Поэтому корабельно-катерный состав противника пока остается неизменным.

"У противника нет адекватных перспектив дальнейшего пребывания здесь. Как только корабль остановился, он становится удобной целью. А останавливаться надо все равно, потому что все корабли нуждаются в обслуживании. Когда-то надо стать в док, когда-то надо причалить, провести какие-то плановые работы, мероприятия", - сказал спикер.

Он добавил, что для обслуживания механизмов корабли нужно регулярно ставить в доки.

Что касается авиации, сказал Плетенчук, то в конце 2025 года несколько единиц противник потерял в Крыму.

Морской коридор

Он также отметил, что в конце декабря враг активизировал удары по портам и произошел второй подтвержденный случай целенаправленного удара дроном РФ по гражданскому судну, которое должно было загрузить 50 тыс. тонн зерна.

"Однако зерновой коридор работает", - подчеркнул военный.

Он добавил, что морской коридор, которым пользуются торговые суда, касается не только Украины, но и многих других стран. Таким образом речь идет о международной торговле. И первое место среди пользователей этого коридора, по словам Плетенчука, занимает Китай.

Удары РФ по портам в Одессе

Как сообщал УНИАН, 30 декабря армия РФ нанесла дроновых ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области, повреждения получили два гражданских судна. В Военно-морских силах ВС Украины рассказали, что россияне ударными БПЛА атаковали судна "Emmakris III" и "Captain Karam", которое заходило в порт для загрузки пшеницы. Ранения получил гражданский человек. По данным вице-премьер-министра по восстановлению, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего зафиксировано повреждение объектов в портах "Южный" и "Черноморск".

