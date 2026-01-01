В Венесуэле впервые заметили ударно-разведывательный иранский беспилотник Mohajer-6

Венесуэла годами пыталась получить разведывательные дроны от Ирана.

Иранский беспилотник для наблюдения и разведки Mohajer-6 поступил на вооружение венесуэльских вооруженных сил. Беспилотник заметили во время учений на авиабазе Эль-Либертадор ВВС Венесуэлы, написал военный портал The War Zone.

Авиабаза Эль-Либертадор расположена вблизи карибского побережья Венесуэлы и недалеко от Каракаса. Здесь базируется часть национального парка истребителей F-16 американского производства.

Наличие иранского вооружения в Венесуэле подтвердило правительство США.

"Венесуэльская компания Empresa Aeronautica Nacional SA (EANSA) обслуживает и контролирует сборку БПЛА серии Mohajer компании QAI [иранской компании Qods Aviation Industries] в Венесуэле. EANSA вела прямые переговоры с QAI, способствуя продаже Mohajer-6 Венесуэле на миллионы долларов", - говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.

Отмечается, что Mohajer-6 - это боевой БПЛА с возможностями разведки, наблюдения и рекогносцировки. Сколько их сейчас имеет Венесуэла, неизвестно. Хотя задокументировано, что правительство Венесуэлы работало над приобретением Mohajer-6 как минимум с 2020 года. Но раньше не было никаких доказательств фактического присутствия дронов в стране.

Беспилотник Mohajer-6

Иран впервые представил Mohajer-6 в 2016 году, а серийное производство, как сообщается, началось в 2018 году. Беспилотник имеет высоко расположенное основное крыло с размахом почти 10 метров и двубалочную хвостовую конфигурацию. Общая длина беспилотника составляет чуть более 5,67 метров, он оснащен небольшим двигателем внутреннего сгорания, приводящим в движение один толкающий винт. Он имеет фиксированное трехколесное шасси и взлетает и приземляется как традиционный самолет. Его максимальный взлетный вес составляет около 600 килограммов, а продолжительность полета - 12 часов

Новый иранский беспилотник

Напомним, что в Иране разработали новый реактивный дрон-камикадзе Hadid-110. Одной из основных особенностей дрона является наличие реактивного двигателя, обеспечивающего ему максимальную скорость до 510 км/ч, а также корпуса специальной формы, что должно уменьшить его радиолокационное сечение и, соответственно, заметность для радиолокационных станций.

