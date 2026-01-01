Настя Каменских после жесткой критики вышла на связь с редким заявлением

Певица окончательно вернулась к русскому языку.

Украинская певица Настя Каменских, которая вместе с мужем рэпером Потапом обустроилась в Испании и активно использует для коммуникации русский язык, после жесткой критики в свой адрес вышла на связь в Instagram с редким заявлением о дальнейших планах.

Накануне этого заявления ведущий Слава Демин заявил, что Настя и Потап "уничтожили свои карьеры в Украине":

"Настя Каменских в своих сообщениях начала писать тексты на английском, а затем дублировать на русском. Зачем? Для меня ответ очевиден. Настя вместе с мужем поняли, что в Украине они систематически уничтожили свои карьеры. Но жить за что-то нужно. Соответственно можно все силы бросить на развитие условной международной карьеры".

Видео дня

Каменских же объявила, что "открывает новую страницу своей жизни":

"В последнее время в моем контенте стало больше испанского языка. И, конечно, это не случайно. Эта история началась очень давно, еще в детстве я мечтала быть международной артисткой, петь и говорить с миром на разных языках".

По ее словам, и только сейчас она "дала себе внутреннее разрешение попытаться прожить эту мечту по-настоящему".

"Я решила больше ничего не откладывать и не сомневаться. И самое главное – не бояться. NK открывает новую страницу своей жизни. Без громких обещаний, просто с открытым сердцем. Для всех, кто захочет идти дальше вместе со мной", - сказала певица.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Настя Каменских окончательно вернулась к русскому языку.

