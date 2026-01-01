Хоррор-сериал 'Очень странные дела' завершился эпичным финалом: что важно знать

Финальная серия держала в напряжении, заставляя затаивать дыхание.

Популярный сериал "Очень странные дела" (Stranger Things) завершился эпичным и эмоциональным финалом - драматической двухчасовой серией, которая на короткое время даже перегрузила серверы Netflix, передает BBC.

Отмечается, что зрители массово бросились смотреть заключительный эпизод, который завершил 10-летнюю историю научно-фантастического хоррор-сериала, сразу после его выхода в 03:00 1 января 2026 года по Киевскому времени.

Также многие поклонники сериала посетили специальные киносеансы его финала в городах США и Канады.

"Очень странные дела" - финал

Как говорится в публикации, двухчасовой финал последнего 5-го сезона сериала "Очень странные дела" под названием "Глава восьмая: Правильная сторона вверх" сначала привел к перегрузке серверов Netflix.

Некоторые зрители сообщали, что при попытке запустить серию видели сообщение об ошибке.

"Подобное часто случается с крупными премьерами на стриминговых платформах. Вскоре доступ был восстановлен, и зрители смогли увидеть финал, наполненный масштабными боевыми сценами и эмоциональными моментами, которые объединили все пять сезонов и дали завершение историям персонажей, которых зрители полюбили за эти годы", - отмечается в статье.

Финальная серия держала в напряжении, заставляя то затаивать дыхание, то радоваться, то плакать.

"Завершение любого культового проекта всегда сопровождается ожиданиями и волной критики. На протяжении всего сезона фанаты разбирали сцены по кадрам и пересматривали предыдущие эпизоды, пытаясь понять, как именно закончится история Изнанки… Бесчисленные теории в социальных сетях лишь подогревали интерес к финалу… В итоге часть теорий оказалась точной. Другие - совсем нет", - пишет издание.

"Очень странные дела" - что важно знать

Напомним, действие сериала разворачивается в вымышленном городке Хокинс, штат Индиана.

Впервые сериал "Очень странные дела" вышел в 2016 году. Главные роли в нем исполнили Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер и Дэвид Харбор.

