Предшественник 'Орешника' проиграл маленькой ракете США: аналитики объяснили разницу

Способность Pershing II разрушить защищенную цель, такую как бункер политического руководства, была по крайней мере в пять раз выше, чем у РСД-10 "Пионер".

Предшественник российского "Орешника", большой советский "Пионер", в свое время проиграл маленькой американской ракете Pershing II.

Как отмечает военно-аналитический портал Defense Express, техническим и идейным прототипом баллистической ракеты средней дальности "Орешник", как подает его российская власть, является советский РСД-10 "Пионер", который в 1980-е годы проиграл конкуренцию американской ракете Pershing II.

Отмечается, что "Пионер" по всем параметрам "на бумаге" был лучше: значительно большая дальность, кратно больший вес боевой части и ее мощность.

Видео дня

"Но советское руководство должно было признать по крайней мере равную боевую силу этих различных по энергетике баллистических ракет и пойти на так называемый "нулевой вариант", ликвидацию всех ракет средней дальности, которая стала началом советского конца", - отмечает портал.

Характеристика ракет

Алексей Ижак, аналитик Национального института стратегических исследований пояснил, что стартовая масса "Пионера" составляла 37 тонн, дальность полета - 600-5000 километров, точность поражения - 550 метров, максимальное отклонение - 1,3 км. Мощность боеголовки в моноблочном ядерном варианте - 1 мегатонна, в трехблочном оснащении - 150 килотонн на блок. Масса головной части - более 1,5 т.

В то же время стартовая масса Pershing II составляла 7,49 тонны, максимальная дальность - 1 тысяча 770 км, круговое вероятное отклонение - 30 м, максимальное отклонение - около 70 м. Мощность единственной ядерной боеголовки - 80 кт. Масса боевой части составляла 270 кг.

Почему выиграла меньшая ракета

Отмечается, что меньшая ракета все же выиграла соревнование в боевых потенциалах с большей. Дело в физике боевого поражения. Способность поражения целей на поверхности земли определяется давлением ударной волны, для которой важнее приближенность точки взрыва к цели, чем номинальная мощность.

Индикатор способности поражения, который иногда называют стокгольмским коэффициентом рассчитывается как мощность взрыва в степени три вторых, деленная на круговое отклонение в квадрате. Это часть формулы давления ударной волны в зависимости от мощности и дистанции.

Так, если считать мощность в килотоннах, круговое вероятное отклонение в метрах, то имеем индикатор способности "Пионера" разрушать цель в 0,13 единиц. В то же время для Pershing II этот индикатор дает 0,79. То есть способность Pershing II разрушить защищенную цель, такую как бункер политического руководства, была по крайней мере в пять раз выше, чем у РСД-10 "Пионер".

"Орешник" в Беларуси

Как сообщал УНИАН, ранее в Беларуси впервые показали развертывание "Орешника", который якобы заступил на боевое дежурство накануне Нового года.

Впрочем, Олег Катков, главный редактор Defense Express отметил, в частности, что на кадрах, которые показали Россия и Беларусь, "Орешника" нет, а если бы там действительно была пусковая, то показали бы больше машин, которые входят в комплекс.

Вас также могут заинтересовать новости: