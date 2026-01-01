Россияне уже сутки остервенело бомбят Купянск, - 'Флэш'

Российская армия сравнивает с землей город, который, по словам Путина, уже больше месяца под российским контролем.

Купянск уже сутки находится под массированной воздушной атакой со стороны российских оккупантов. Об этом в своем Telegram-канале написал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Уже сутки Купянск находится под массированным воздушным ударом противника. Такой сильной активности врага на фронте не помню за год", - подчеркнул он.

По словам эксперта, в основном речь идет об управляемых авационных бомбах, реактивных системах залпового огня и ракетах.

"Противник пытается отработанной тактикой уничтожить наши позиции", - добавил Бескрестнов.

Битва за Купянск

Как сообщал УНИАН, еще в ноябре россияне заявляли о якобы захвате ими Купянска в Харьковской области. Впрочем, эти заявления не соответствовали действительности.

В конце декабря начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские оккупанты в Купянске остаются в окружении, а украинские военнослужащие их постепенно ликвидируют.

По его словам, усилия россиян направлены не столько на сам Купянск, сколько на левый (восточный) берег реки Оскол. Он добавил, что на левом берегу реки у врага более удачная ситуация с логистикой, в отличие от самого города.

Так, Трегубов отметил, что на этом направлении Силы обороны Украины нуждаются в большем количестве личного состава, артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников.

