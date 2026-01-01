Одна из причин - США хотят нормализовать экономические отношения с Россией.

Нынешняя администрация США настроена достичь мирных договоренностей по Украине любыми средствами, ведь, с одной стороны, для президента Дональда Трампа это важно в контексте предстоящих выборов, а с другой - он хочет нормализовать отношения с Россией. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире канала Киев24.

"Американцы по состоянию на сегодня будут пытаться всеми возможными и, вероятно, невозможными средствами достичь договоренностей. Для них это вопрос, который лично важен для эго Дональда Трампа в контексте предстоящих выборов в США, и Трамп не может позволить, чтобы на него показывали пальцем и говорили: "Ну ты же обещал за 24 часа, 100 дней и так далее..."" - отметил эксперт.

В то же время, говорит он, США хотят наладить экономические отношения с Россией, чтобы получить много бизнес-контрактов. Однако российский диктатор Владимир Путин, по его словам, видит эти договоренности "не на любых условиях", ведь он не может позволить себе иметь вид побежденного.

Видео дня

"Но он имеет свое экономическое давление, он понимает, что ситуация в Штатах может измениться. Если демократы возьмут Конгресс, это будет означать другую внутреннюю политическую конструкцию в США. Ключевые игроки, такие как китайцы, тоже не видят выгоды от происходящего", - пояснил Климкин.

Также, утверждает он, у Путина есть свое представление о том, как достичь договоренности с США.

"Его тактика и его стратегия - это достичь договоренности именно с Вашингтоном. Он хочет выбросить из этой договоренности и нас, и европейцев и попытаться договориться, чтобы Штаты навязали это нам и той части Европы - желающим-нежелающим, решительным-нерешительным - с точки зрения того, как будет выглядеть не только договоренность в отношении нас, но и также формула европейской безопасности", - отметил экс-министр.

Мирные переговоры

Как писал недавно УНИАН, мирное соглашение Трампа столкнулось с жесткими реалиями, ведь реальность затрудняет достижение быстрого окончания войны. И, несмотря на заявления Белого дома об "определенном прогрессе", ключевые вопросы - прежде всего гарантии безопасности для Украины - остаются нерешенными.

Между тем Путин в новогоднем обращении даже не упомянул о переговорах, что свидетельствует о настрое Кремля продолжать войну и дальше. "Идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России", - заявил он в конце речи.

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении сказал, какое мирное соглашение подпишет. Он, в частности, подчеркнул, что гарантии безопасности должны ратифицировать все партнеры. Глава государства подчеркнул, что слабые соглашения только подпитывают войну, поэтому он готов подписать только сильное соглашение. Кроме того, по его словам, он стремится достичь мира на годы, а не на неделю или две.

Вас также могут заинтересовать новости: