Поздравления специалисты оставили на сайтах предприятий, которые помогают россиянам обходить санкции.

Украинские военные киберспециалисты "поздравили" россиян с днем сухопутных войск РФ.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, в этом году киберы не обошли вниманием праздник российских захватчиков, который совпал с Днем защитников и защитниц. Впрочем, таких "поздравлений" россияне не ждали.

На 15 сайтах предприятий, участвующих в обходе Москвой санкций появилось напоминание, что "потери среди личного состава заболотян приблизились уже к 280 тысячам".

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Праздник оккупантов

День сухопутных войск Вооруженных сил РФ - государственный профессиональный праздник оккупантов государства-агрессора. В России его ежегодно отмечают 1 октября, начиная с 2006 года.

В то же время в Украине 1 октября в праздник Покрова отмечают День защитников и защитниц Украины и просят для них заступничества Богородицы. Считается, что Покров Пресвятой Богородицы - это день, когда все молитвы будут услышаны.

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитника Украины 2023 и Защитницы отмечает, что тяжелые времена сделали украинцев сильными, а сильные приближают победные времена.

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