Московский патриарх назвал 22 июня торжественным днем и поблагодарил Путина.

Губернатор российской Республики Коми Владимир Уйба и глава гордумы Рязани Юлия Рокотянская поздравили граждан по случаю 22 июня – годовщины вторжения гитлеровской Германии в Советский Союз 1941 года. С подобными словами выступил и Московский патриарх Кирилл.

Как сообщает Sota.Vision, 22 июня патриарх Кирилл выступил перед главным храмом Вооруженных сил России в Кубинке. Он “сердечно поздравил” россиян.

“Пусть Господь преклонит милость Свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами… со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю”.

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Также Кирилл поблагодарил Путина и сказал ему, что молится за здравие президента.

В свою очередь, глава гордумы Рязани Рокотянская произнесла странную речь на заседании. Видео ее выступления разошлось по соцсетям.

«Завтра будет очень важный день — 22 июня. И я вас всех, уважаемые депутаты, приглашаю почтить память тех людей, которые [...] не били себя в грудь, офицеры, а делали своё дело для нашего народа и для наших рязанцев. С наступающим всех праздником и спасибо за активную работу», - высказалась она.

В дальнейшем на своей странице в VK Рокотянская извинилась, объяснив оговорку усталостью.

Как сообщает TJournal, подобное обращение появилось в официальном VK-паблике главы Коми Владимира Уйбы. Пост с обращением губернатора подписали как «Поздравление с днём памяти и скорби». Но позже пост исправили.

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Автор: Дмитрий Захаров