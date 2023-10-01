Никто не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, прочность и отвагу, подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитника Украины 2023 и защитницы отмечает, что тяжелые времена сделали украинцев сильными, а сильные приближают победные времена.

В своем обращении по случаю праздника глава государства отмечает, что "перед каждым из нас и ради каждого из нас стоят наши современные часовые, наши бойцы вдоль линии фронта, которые защищают нашу землю сегодня".

"И я, и наш народ, и наша страна сейчас, в каком-то смысле слова, - на перекрестке истории. На пути к переломным моментам. Где с памятью о прошлом мы творим настоящее и пишем новую страницу своей судьбы. Это особенно понятно и заметно в этот день - День защитников и защитниц Украины. Государственный праздник, который стал по-настоящему национальным. Народным праздником. Праздником миллионов украинцев, которые защищают свою землю и не останавливаются ни на мгновение", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что мы благодарим сегодня всех, кто стоял, стоит и будет крепко стоять, а также всех, кто первым принял тяжелый бой.

Президент подчеркнул, что цель этого дня - почтение храбрости и героизма защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа.

"Тяжелые времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, каждый день, каждую минуту. Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, прочность, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной - нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: "Будем бороться столько, сколько потребуется!", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что позади нас - наша история, а впереди - наша победа и свободная страна, которую мы защищали, защищаем и защитим.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем поздравлении отметил, что День защитников и защитниц Украины 2023 - это праздник каждого, кто обороняет нашу Родину, и день наших героев.

"Тех, кто воюет с оружием в руках, в белых халатах или помогая с обеспечением, восстанавливая энергетику или обучая наших детей", - сказал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что цель врага - уничтожить нас и наше государство, но он уверен, что врагу это не удастся.

Важные и интересные новости Украины - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии православная церковь всегда отмечала 14 октября. Но в этом году, в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата праздника сдвинулась на 13 дней раньше. Так, в 2023 году Покров Пресвятой Богородицы отмечается 1 октября.

В Украине в праздник Покрова отмечают День защитников и защитниц Украины и просят для них заступничества Богородицы. Считается, что Покров Пресвятой Богородицы - это день, когда все молитвы будут услышаны.

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