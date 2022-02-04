Его привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Иркутске учитель ОБЖ обматерил и ударил ученика на уроке.

Об этом пишет "Иркутск Сегодня".

Инцидент произошел еще в январе 2021 года, но видео в соцсетях опубликовали только сейчас. На нем можно увидеть, как учитель нецензурно выражается в сторону мальчика, а потом дает ему подзатыльник.

"Будет больно! Я тебя предупреждал?" - кричит он.

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Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

Уполномоченный по правам ребенка в области Татьяна Афанасьева рассказала, что инцидент произошел на уроке труда. Администрация школы провела служебную проверку, а учителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Также проводят проверку сотрудники полиции и прокуратуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что миссия россиян заключается в укреплении и развитии "многогранного русского мира".

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