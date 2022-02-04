В Иркутске учитель ОБЖ обматерил и ударил ученика на уроке.
Об этом пишет "Иркутск Сегодня".
Инцидент произошел еще в январе 2021 года, но видео в соцсетях опубликовали только сейчас. На нем можно увидеть, как учитель нецензурно выражается в сторону мальчика, а потом дает ему подзатыльник.
"Будет больно! Я тебя предупреждал?" - кричит он.
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Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)
Уполномоченный по правам ребенка в области Татьяна Афанасьева рассказала, что инцидент произошел на уроке труда. Администрация школы провела служебную проверку, а учителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Также проводят проверку сотрудники полиции и прокуратуры.
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