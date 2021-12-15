Эмоциональный комментарий возмутил пользователей Сети. Ресторатору пришлось объяснять свое поведение.

Гостья ресторана сети Food vs Marketing в Киеве написала отрицательный отзыв в сети о фирменном блюде заведения, после чего получила порцию ругани и оскорблений от шеф-повара и основателя.

Отзыв писательница Велина Уайткунайте оставила в своем Facebook.

Женщина попробовала рамен в одном из заведений сети и написала о своих впечатлениях от дегустации еще на прошлой неделе. Однако публикацию прокомментировал основатель и шеф-повар заведения. Поведение мужчины возмутило пользователей Сети.

Писательница назвала разочарованием года "мега распиаренный рамен в Ramen vs Marketing". Она раскритиковала и бульон, и мясо, и яйца "с клубничным вкусом", и чеснок.

"Я не доела порцию в 400 граммов. Хотя была ооочень голодна", - добавила посетительница заведения.

Основатель сети и шеф-повар ресторана Евгений Михайленко отреагировал эмоционально. Мужчина обругал посетительницу и посоветовал больше не приходить в заведение, если все так плохо.

"Ох, еб**ь, кто ты такая и откуда взялась? Таких гастро критиков за 6 лет работы я видел до**я. Не нравится - иди дальше и не занимай посадки", - написал Михайленко.

Пользователей возмутила реакция Михайленко. Они осудили его поведение и рассказали о собственном опыте посещения этого заведения.

Сама же писательница искренне удивилась, увидев комментарий разъяренного шефа ресторана.

После волны возмущения Михайленко опубликовал в своем Facebook развернутый комментарий по поводу этой ситуации.

Читайте такжеРесторатор из РФ хвастался блюдами из собачьего мяса: зоозащитники возмущены (видео)Основатель сети Food vs Marketing рассказал о многолетнем опыте на кухне и в бизнесе. По словам мужчины, сейчас у его заведений тысячи довольных посетителей, поэтому он "уже никому и ничего не должен доказывать".

"В большинстве случаев, когда я вижу ФБ ботов, популистов, хайпожеров, троллей или просто дебилов, я шлю их н**уй. Это максимум уважения, который я могу выразить таким людям и сейчас я обосную - почему..."- написал Михайленко.

Далее ресторатор эмоционально объяснил, в чем, по его мнению, заключается разница между критикой и хейтом. Отрицательный отзыв о своем блюде мужчина считает мнением некомпетентного человека, манипуляциями, ложью и намерением хайпонуть.

Как сообщал УНИАН, ранее киевляне раскритиковали провокационные названия двух заведений, недавно открыли на Подоле. Речь идет о винном баре "Соска" на Хорива и сосисочную "Соси...сочна...я" на Сагайдачного.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко