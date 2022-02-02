Представителями "русского мира" себя называют, в частности, члены незаконных вооруженных формирований "ЛДНР".

Российский президент Владимир Путин заявил, что миссия россиян заключается в укреплении и развитии "многогранного русского мира".

Об этом он заявил на церемонии вручения госнаград РФ 2 февраля, цитирует пропагандистское ТАСС.

"Владыка Иларион применительно к православному миру сказал: "Не мы созидали, не нам разрушать". Конечно! Я могу сказать применительно ко всему русскому миру, который так же, как наша страна, является (…) и многоконфессиональным, и многонациональным, он такой многоликий русский мир, огромный - не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира", - заявил Путин.

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"Русский мир": что это такое

До 2010 года концепт "русского мира" использовался как теоретическая доктрина в отношении граждан РФ, проживавших за границей.

На сегодня под "русским миром" понимается определенное сообщество людей (как некоторые исследователи называют "цивилизация"), которое существует благодаря наличию определенных мифологем, которые разделяют участники этого сообщества.

Среди них: русский язык и культура, общая историческая память и ценности, лояльность к современной Российской Федерации и православию.

С ее помощью Кремль создает квази-идеологическую основу для агрессивной империалистической политики, а также укрепляет режим внутри страны.

Представителями "русского мира" себя называют, в частности, члены незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", гибридные силы России на Донбассе и в Крыму, а также граждане, лояльные к современной захватнической политике Путина в отношении суверенных государств.

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