Российские власти пишут, что сработало ПВО.

В ночь на вторник, 17 января, в российском Белгороде и области звучат взрывы.

Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы. Пишут о большом количестве "хлопков" в Яковлевском районе, Дубовом и самом Белгороде. Тем временем губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе российской противовоздушной обороны.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно вам сообщу", - написал он.

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Взрывы в Белгороде

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ российские войска запускают ракеты по Харькову из Белгородской области. Местным жителям слышны "вылеты".

Летом в области загорелся склад с боеприпасами. Местные власти заявили, что это связано с "жаркой погодой".

В октябре в городе Шебекино загорелась подстанция, в результате чего часть жителей осталась без электричества и воды.

13 октября в Белгороде ракета, которую запускали бомбить Харьков, ударила по жилому дому. До этого также сообщалось, что не все ракеты долетают до Украины.

15 января стало известно, что командир взвода оккупантов в Белгородской области взорвал гранату рядом с боеприпасами. В результате этого возник машстабный пожар, есть погибшие.

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