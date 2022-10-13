Другие ракеты самоликвидировались во время пуска.

В Белгороде ракета, которую запускали бомбить Харьков, ударила по жилому дому россиян.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Час назад россияне решили обстрелять Харьков! Но все 3 ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде", - сказано в сообщении .

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При этом в Страткоме поблагодарили в шутку "оператора С-300" от ВСУ.

"Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу", - сказано в сообщении.

Хлопки в Белгороде

Как известно, из российского Белгорода систематически запускают ракеты по Харькову. Однако некоторые из них, по данным СМИ, уже неоднократно падали в самом городе.

В западной разведке заявляли, что военные объекты в российском Белгороде являются законными целями для украинской армии.

18 августа в Белгородской области детонировал склад с боеприпасами российских оккупантов.

31 августа местный Telegram-канал сообщал, что в районе города Строитель упали ракеты, которые россияне выпустили по Харькову.

На днях на территории Курской и Белгородской областей в результате взрывов была уничтожена база РФ и скопление зенитно-ракетных комплексов С-300.

Также в Белгородской области России был "прилет" в городе Шебекино, начался пожар на подстанции.

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