"Бавовна" в Белгороде / фото из соцсетей

В воскресенье, 18 декабря, в российском Белгороде прогремела серия взрывов. РосСМИ сразу начали писать о том, что над городом работает система ПВО.

По информации ряда российских Телеграмм-каналов, ПВО якобы сбила ракеты, а обломки упали в жилом квартале. В запуске ракет традиционно винят ВСУ. Но РФ сама запускает устаревшие ракеты по Украине, которые все чаще приземляются на российской территории.

Также, по неподтвержденным данным, есть повреждения на земле. Местное интернет-издание "Фонарь" пишет, что в центре Белгорода дым:

Видео дня

"В Белгороде громко. Люди насчитывают около десяти громких разрывов и сообщают о дыме в центре города".

Телеграмм-канал Baza сообщает, что в некоторых домах повыбивало стекла. Пропагандисты Readovka утверждают, что жители Белгорода слышали порядка 12 взрывов. Они же заявляют об обломке, который упал в городе. 

Также жители Белгорода публикуют в сети первые фото и видео с обломками боеприпаса и последствиями их падения.

Фото Белгород 18 декабря 2022
Фото Белгород 18 декабря 2022
Фото Белгород 18 декабря 2022
Фото Белгород 18 декабря 2022
Фото Белгород 18 декабря 2022
Фото Белгород 18 декабря 2022
Фото Белгород 18 декабря 2022
Фото Белгород 18 декабря 2022

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что над городом сработала российская система ПВО. Он заявил о четырех пострадавших.

Жители Белгорода получают смс-рассылку об обстреле:

Также "прилетело" по птицефабрике "Ясные Зори" в одноименном селе Белгородского района. Там один погибший и один пострадавший.

"Хлопки" в Белгороде и области

Белгород расположен возле границы с Украиной. Именно из Белгородской области оккупанты запускают ракеты по Харькову и области.

В регионе периодически звучат взрывы, начиная с лета.  Так, в конце августа "жаркой погодой" объяснили власти Белгородской области России загорание склада с боеприпасами.

11 октября в городе Шебекино был "прилет", загорелась подстанция, и часть жителей осталась без электричества и воды. Вячеслав Гладков обвинил в обстреле подстанции армию Украины.

13 октября в Белгороде ракета, которую запускали бомбить Харьков, ударила по жилому дому россиян.

16 октября в приграничном российском Белгороде раздалась серия взрывов. Якобы "прилетело" в районе аэропорта.

19 октября пропагандисты сообщали, что в российском городе Белгород снаряд попал в объект инфраструктуры, в результате "прилета" есть разрушения.

6 ноября в Грайворонском районе Белгородской области прогремела серия мощных взрывов. В местных пабликах появились видео от очевидцев, на которых видны столбы черного дыма.

Вас также могут заинтересовать новости: