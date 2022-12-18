Пропагандисты утверждают, что один из осколков сбитой ракеты упал в жилом квартале Белгорода.

В воскресенье, 18 декабря, в российском Белгороде прогремела серия взрывов. РосСМИ сразу начали писать о том, что над городом работает система ПВО.

По информации ряда российских Телеграмм-каналов, ПВО якобы сбила ракеты, а обломки упали в жилом квартале. В запуске ракет традиционно винят ВСУ. Но РФ сама запускает устаревшие ракеты по Украине, которые все чаще приземляются на российской территории.

Также, по неподтвержденным данным, есть повреждения на земле. Местное интернет-издание "Фонарь" пишет, что в центре Белгорода дым:

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"В Белгороде громко. Люди насчитывают около десяти громких разрывов и сообщают о дыме в центре города".

Телеграмм-канал Baza сообщает, что в некоторых домах повыбивало стекла. Пропагандисты Readovka утверждают, что жители Белгорода слышали порядка 12 взрывов. Они же заявляют об обломке, который упал в городе.

Также жители Белгорода публикуют в сети первые фото и видео с обломками боеприпаса и последствиями их падения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что над городом сработала российская система ПВО. Он заявил о четырех пострадавших.

Жители Белгорода получают смс-рассылку об обстреле:

Также "прилетело" по птицефабрике "Ясные Зори" в одноименном селе Белгородского района. Там один погибший и один пострадавший.

"Хлопки" в Белгороде и области

Белгород расположен возле границы с Украиной. Именно из Белгородской области оккупанты запускают ракеты по Харькову и области.

В регионе периодически звучат взрывы, начиная с лета. Так, в конце августа "жаркой погодой" объяснили власти Белгородской области России загорание склада с боеприпасами.

11 октября в городе Шебекино был "прилет", загорелась подстанция, и часть жителей осталась без электричества и воды. Вячеслав Гладков обвинил в обстреле подстанции армию Украины.

13 октября в Белгороде ракета, которую запускали бомбить Харьков, ударила по жилому дому россиян.

16 октября в приграничном российском Белгороде раздалась серия взрывов. Якобы "прилетело" в районе аэропорта.

19 октября пропагандисты сообщали, что в российском городе Белгород снаряд попал в объект инфраструктуры, в результате "прилета" есть разрушения.

6 ноября в Грайворонском районе Белгородской области прогремела серия мощных взрывов. В местных пабликах появились видео от очевидцев, на которых видны столбы черного дыма.

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