Одна из них могла упасть в районе города Строитель.

В социальных сетях снова сообщают о звуках взрывов в Белгородской области.

В российских Telegram-каналах появились соответствующие видео.

Около полуночи они начали сообщать о сильном взрыве в Яковлевском районе области.

Відео дня:

Позже появилась информация о том, что ракета, которую захватчики запускали в сторону Харькова, могла упасть на территории российского города Строитель.

"Пишут, что было сбитие чего-то в районе Строителя. Однако одна ракета точно упала ближе к границе. Скорее всего жители приграничных сел слышали другой хлопок, то есть их было два", - написал один из Telegram-каналов.

Позже они сообщили, что располагают информацией о как минимум двух ракетах, упавших при запуске.

"Вторая по счету ракета при запуске "глюкнула". Сначала большая яркая вспышка, потом россыпь чуть выше в небе и сильный хлопок", - говорится в сообщении.

Как известно, сегодня ночью мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о "прилете" в жилой дом в центре города. По предварительным данным, есть двое пострадавших, начался пожар.

Напомним, в западной разведке заявили, что военные объекты в Белгороде являются законными целями для Вооруженных сил Украины.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему украинская армия не обстреливает Белгород.

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